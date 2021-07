Miguel Otero: "el objetivo es ganar una carrera"

La sonrisa es la misma que tenía cuando comenzó a correr en karting, en el “Raúl Andrés Vilariño”, y llevaba el 100 en los pontones. Miguel Otero caminó en el automovilismo paso a paso, hasta llegar en esta temporada 2021 al TR Series, y en todas las categorías dejó huella.

Tras incursionar en el kárting, logró el sueño de correr en la Monomarca Renault 12 a la par de su tío y rápidamente logró objetivos, festejando carreras y campeonatos antes de dar el salto al TC Austral en la Dodge de su viejo, su referente.

A nivel nacional compitió en el TN, antes de pasar al TR Junior, escala obligada para llegar a este presente en el TR Series, donde da que hablar en cada presentación.

El último domingo sumó un podio más, y en el mediodía comodorense recibió este miércoles a El Patagónico en su casa, para charlar de la actualidad y de los sueños.

"Habíamos arrancado bastante complicado, tuvimos algunas cosas que no nos gustaron del auto. No empezamos como queríamos, siempre me entregan un gran auto y no pudimos estar en ese nivel”, comentó Otero rodeado de sus trofeos.

“Pensamos que era la goma, a la hora de clasificar pusimos las nuevas y dimos dos vueltas a velocidad pero no pude cerrar por bandera roja. Después tuve dos giros donde me taparon y no la pude cerrar como quería, quedando 14º en clasificación”, recordó.

Miguel habla y gesticula como piloto con experiencia. Atrás quedó ese pequeño que hablaba tímidamente en la calle de boxes al bajar del kárting. "Para la serie encontramos una falla y mejoró muchísimo el auto, pero no pudimos hacer mucho por un choque de carrera. Luego pudimos aprovechar bastante y quedamos conformes hasta ahí", explicó.

El domingo tuvo un premio inesperado pero merecido. Venía cuarto y en la última vuelta quedó segundo por un despiste y por el desperfecto de otro piloto, para llegar a la cuadriculada detrás de Sánchez, el líder del certamen.

"La final fue algo muy lindo; venía de atrás y terminé arriba. Teníamos muchas ganas de estar adelante en la categoría, pero el primer objetivo que tengo es ganar una carrera. En el campeonato venimos bien, pero falta mucho todavía, quedan seis carreras y es poca la diferencia con el primero", sentenció.

Sin titubeos, y con la idea clara, afirma convencido que "la idea es ganar una carrera y de ahí en más pensar en el campeonato. Nos adaptamos muy bien a la divisional. El equipo, carrera a carrera nos entrega un buen auto, por eso estamos tranquilos".

En medio de una pandemia no es fácil ir a correr a nivel nacional. Otero sabe que es un esfuerzo muy grande y por eso no deja pasar la oportunidad de agradecer a quienes hacen esto posible.

"Estamos viviendo un buen presente. Esto no sería posible sin el respaldo de la gente que me apoya. Primero que nada, Santa Gemma, y luego AP Movimiento Viales, Vivamos Comodoro, Huente Co, Feadar Scania, PCP Oscar, Translito, Carbón El Mono, Comodoro Válvulas, Hi Mac, Kuma, AMA Lubricantes, Amarras, Gresuco, Carlos Automotores, Mecánica Ocampo, Néstor Piñeiro, Petroex SA, Alfa Construcciones, Lalo Tavella y DAT. Sin ellos, este sueño no sería posible", concluyó el comodorense que brilla en el TR Series.