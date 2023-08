Milei ahora contra Pampita: "Es una tontería creer que ella es neutral"

Horas después de que Pampita admitiera públicamente su preocupación por la elección que realizó Javier Milei en las PASO —en las que el diputado resultó el candidato individual más votado con el 30%—-, el líder de La Libertad Avanza se refirió este martes a los cuestionamientos recibidos por la modelo y la acusó de no tener una opinión “neutral”.

Fue en el marco de una entrevista con Radio La Red, en la que el economista respondió las críticas de la conductora. Lo hizo remarcando la relación que la modelo mantiene con Roberto García Moritán, su esposo y referente de Republicanos Unidos, quien a su vez bajó su precandidatura a jefe de Gobierno porteño para unirse al espacio de Jorge Macri de cara a las Primarias.

La contestación de Milei a Pampita surgió cuando este fue consultado por el miedo que ella manifestó acerca de la compra libre de armas que este propone. En este aspecto, el legislador libertario fue enfático: “Está bien, entonces que no las tenga”, dijo en primera instancia.

Inmediatamente después, puso en duda la objetividad en los comentarios de la modelo con respecto a la política: “Digamos, creer que Pampita es neutral es una tontería. Digo, es la esposa del señor Moritán, alguien que se ha dedicado sistemáticamente a ensuciarme desde Juntos por el Cambio. Entonces no es una visión neutra”, señaló.

Los resultados del pasado domingo en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias generaron diferentes repercusiones frente al panorama político que quedó de cara a octubre, cuando se votará al próximo presidente del país.

En este sentido, la victoria del candidato por La Libertad Avanza en la mayoría de las provincias de Argentina causó opiniones positivas y negativas de parte de varias figuras públicas que no tardaron en expresar su postura.

Pampita fue una de ellas, quien en una entrevista con el programa Los Ángeles a la Mañana dijo: “Hay algunas cosas que dice Milei que más me preocupan, obviamente. Y una de las que más me preocupan es algo que lo hablaba hoy con uno de mis hijos en casa, que es la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad”.

Y desarrolló su posición: “¿Cómo sería eso en el país? Porque en los ejemplos que tengo de afuera, de otros países, no hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas. Como sabemos, hay tiroteos en escuelas, en cines, en teatros... No sé si es ese el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei”.

En la misma línea se había manifestado la cantante Lali Espósito: “Qué peligroso. Qué triste”, había tuiteado luego de que se conociera la tendencia a favor del liberal.

Milei también le respondió a la artista, pero fue sarcástico: “Perdón, no sé quién es”, le respondió al periodista Jonathan Viale, por Radio Rivadavia, cuando le preguntó si había leído el comentario.

Ante la negativa, el periodista continuó indagando: “¿Cómo no sabés quién es Lali Espósito? Es una artista muy importante. Es una cantante, actriz. ¿En serio no sabés?”. Y el flamante candidato a presidente volvió a ignorar su trayectoria: “Yo escucho los Rolling Stones”, ironizó.