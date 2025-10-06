Milei estaría perdiendo por 20 puntos la provincia y por eso bajó a Espert

Santiago Caputo le llevó a Javier Milei encuestas que revelan que los libertarios están 20 puntos abajo en la provincia y el presidente ordenó a José Luis Espert que baje su candidatura a diputado nacional. Ahora, cuando venza su mandato en diciembre, se quedará sin fueros frente a las acusaciones de lavado de dinero proveniente del narco. Si es que no lo echan antes de la Cámara de Diputados.

En principio, Milei se opuso el viernes por la noche a retirar la candidatura del economista detonada por sus vínculos con el supuesto narco Fred Machado. Lo hizo pese al pedido tanto de su entorno como el de Mauricio Macri.

Pero con los números en la mano, que anticipan una catástrofe inédita para un gobierno en territorio bonaerense, Milei decidió pedirle a su amigo que desista. Antes de las 19 horas del domingo, Espert publicó un tuit anunciando su renuncia a la candidatura. Más tarde, el Presidente le daría una nota a su amigo Luis Majul para aclarar que no dudaba “de la honorabilidad del Profe”, como llama al polémico diputado que no paró de mentir a la hora de explicar sus vínculos con Machado.

"A los dirigentes y compañeros de ruta de La Libertad Avanza les digo: no se dejen psicopatear. Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde", argumentó Espert, que en rigor se pasó las últimas semanas haciendo exactamente eso: dar explicaciones, que nunca sonaron consistentes.

Grandilocuente, Espert dijo que se bajaba "por la Argentina", no por las acusaciones de vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado, ni por los giros de cientos de miles de dólares que este le hizo.

De hecho, como reveló LPO en exclusiva, los punteros del Conurbano de La Libertad Avanza directamente se negaron a aceptar las boletas con la foto de Espert que les giraron desde la Casa Rosada para que repartan este fin de semana. "No se puede hacer campaña con Espert, hay que bajarlo", fue la frase lapidaria de Sebastián Pareja.

El economista que se las daba de duro, pero terminó llorando por radio, logró el milagro de unir a Santiago Caputo, Karina Milei y Pareja en una misma opinión: tiene que bajarse. "Sólo lo sostiene el capricho de Milei", había explicado un dirigente importante de la provincia de Buenos Aires.

Encima, en cada aparición mediática para "dejar atrás" el escándalo, Espert se auto incriminaba aún más. Pasó de negar todo y decir que era un invento como la cuenta de Enrique Olivera en los años 90, a admitir que viajó al menos 17 veces en el avión de Machado y reconocer un pago de 200 mil dólares que además sería sólo una de cinco cuotas acordadas con el detenido con pedido de extradición a EE.UU. en el marco de un juicio por narcotráfico.

Ahora, el dilema que enfrentan en la Rosada es el de las boletas, que ya están impresas. LPO anticipó que sacar a Espert de la boleta costaría 14 mil millones de pesos. En la Justicia advirtieron que no habrá reimpresión si deciden retirar al candidato, por eso hay conversaciones frenéticas para revertir esa decisión.

El tema encierra otra contradicción. ¿Cómo justificará el Gobierno ese gasto de pura casta, luego de ajustar partidas a jubilados, discapacitados y el hospital Garrahan? El partido La Libertad Avanza también tendría problemas para justificar una suma tan abultada, justo cuando se debate el financiamiento de la política por parte del narcotráfico.

EL PRO AL RESCATE

Otro de los puntos que se debaten en el gobierno es qué hacer con la segunda candidata, Karen Reichardt. En el sector más político del gobierno piden bajarla para que Diego Santilli, que tiene más oficio, quede en primer lugar. En el Ejecutivo no tienen claro si eso ya sucederá de acuerdo a la ley de paridad o es necesario bajar a la ex Brigada Cola.

En principio la ley indica que para respetar el cupo de género el lugar de Espert debería ocuparlo el primer candidato varón que lo sigue, es decir Santilli.

El eventual ascenso de Santilli también es motivo de discusiones entre los libertarios, que se quedarían así sin un candidato propio al frente de la boleta y le dejaría el campo servido al diputado del PRO para disputar la gobernación en 2027.

Como prueba de esto, en su primer acto como cabeza de lista, Santilli encabezará este martes un encuentro en Mar del Plata junto a Milei y el intendente Guillermo Montenegro. Dos hombres del PRO al rescate de la fallida campaña del candidato del presidente libertario.