El presidente Javier Milei celebró en redes sociales la clasificación histórica de Noruega a los cuartos de final del Mundial 2026 y destacó la actuación de Erling Haaland, autor de dos goles en el triunfo ante Brasil.

Milei festejó la eliminación de Brasil y presumió un regalo de Haaland: "Vikingo, sos un gigante"

Tras el encuentro, el mandatario publicó una fotografía de una camiseta del Manchester City autografiada por varios futbolistas del plantel inglés y llamó la atención sobre la firma del delantero noruego.

“Miren la firma del lado derecho que se acompaña con el número 9... Vikingo, sos un gigante...”, escribió Milei en sus redes sociales.

La publicación se conoció después de la victoria de Noruega por 2-1 ante Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo. Haaland fue la gran figura del encuentro al convertir los dos tantos que permitieron a su selección avanzar por primera vez en su historia a los cuartos de final de un Mundial.

El delantero abrió el marcador a los 79 minutos con un cabezazo dentro del área y volvió a convertir a los 89 con un potente remate. Con su doblete, el atacante del Manchester City alcanzó los siete goles en cuatro partidos disputados en el torneo.

Brasil tuvo una oportunidad clave durante el primer tiempo, cuando el árbitro sancionó un penal luego de la intervención del VAR. Sin embargo, el arquero noruego Örjan Nyland contuvo el remate de Bruno Guimarães.

En el cierre del encuentro, Neymar descontó de penal para Brasil, aunque el gol no alcanzó para evitar la eliminación del equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

La derrota profundizó la racha negativa de la selección brasileña en las últimas ediciones de la Copa del Mundo. Después de caer ante Alemania en las semifinales de 2014, Brasil fue eliminado en cuartos de final por Bélgica en 2018, volvió a quedar afuera en esa instancia frente a Croacia en Qatar 2022 y en esta edición se despidió en los octavos de final.

Noruega, por su parte, espera ahora al ganador del partido entre México e Inglaterra para disputar los cuartos de final el próximo sábado 11 de julio en Miami.

El posteo de Milei volvió a mostrar su vínculo con el fútbol. Antes de dedicarse a la política, el Presidente tuvo un breve paso como arquero por divisiones juveniles y en distintas oportunidades ha hecho públicas sus preferencias y opiniones sobre el deporte.