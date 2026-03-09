El presidente inaugurará la Argentina Week en Nueva York y luego viajará a Chile para asistir a la asunción presidencial de José Antonio Kast.

Milei inicia una gira entre EE.UU. y Chile con foco en inversiones y política regional

El presidente Javier Milei comenzará esta semana una agenda internacional que lo llevará a Estados Unidos y Chile, donde participará de actividades vinculadas a inversiones, relaciones internacionales y política regional.

La gira se inicia este lunes 9 de marzo en Nueva York, donde el mandatario brindará una disertación en Yeshiva University, considerada una de las instituciones de educación superior judías más importantes del mundo. Más tarde participará de la Gala Anual J100 de The Algemeiner, un evento benéfico que distingue a figuras influyentes de la comunidad judía y a quienes apoyan al Estado de Israel.

El martes, Milei mantendrá una reunión con el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, y encabezará la apertura de Argentina Week 2026, un encuentro que busca promover inversiones económicas y financieras en el país y fortalecer los vínculos con los principales bancos de inversión de Wall Street.

Ese mismo día por la noche viajará hacia Santiago de Chile, acompañado por parte de su gabinete. Allí participará el miércoles 11 de marzo de la ceremonia de asunción presidencial de José Antonio Kast, quien asumirá como nuevo jefe de Estado chileno en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

La presencia del mandatario argentino busca ratificar la sintonía política entre ambos gobiernos, que ya habían manifestado la intención de avanzar en una agenda común vinculada a seguridad, migración y crecimiento económico.

Tras estas actividades, Milei regresará al país el jueves 12, cuando retomará su agenda en Casa Rosada con reuniones de trabajo junto a su gabinete.

El viernes, en tanto, tiene previsto participar del cierre de Expoagro 2026, la megamuestra agroindustrial a cielo abierto más importante de la región, que este año celebra su 20° aniversario.