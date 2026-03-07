Milei ratifica su alineamiento con Trump

El presidente argentino participó de la cumbre donde el mandatario estadounidense oficializó una nueva alianza contra el narcotráfico. El viaje incluye un almuerzo con Trump y actividades en la Argentina Week.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la creación del “Escudo de las Américas”, una coalición regional destinada a coordinar acciones contra el narcotráfico, el terrorismo y la influencia geopolítica de China en América Latina. El encuentro se realizó en Miami y contó con la participación del presidente argentino Javier Milei, junto a otros once líderes de la región.

La iniciativa, presentada durante la cumbre, busca articular una estrategia conjunta entre distintos países del continente para enfrentar a los carteles de la droga y a organizaciones criminales vinculadas con redes terroristas. “La única forma de derrotar a nuestros enemigos es apelando a nuestros aparatos militares”, sostuvo Trump durante su discurso, en el que remarcó la necesidad de fortalecer la cooperación hemisférica en materia de seguridad.

Según explicó el mandatario de EEUU, la nueva coalición –denominada también Coalición Anticártel de las Américas– buscará coordinar operaciones para desarticular a los carteles narcoterroristas que operan en la región.

En ese marco, la presencia de Milei fue leída como una señal del lugar que la administración republicana le asigna a la Argentina dentro del nuevo esquema de alianzas regionales que Washington busca consolidar.

Además de Milei, participaron del encuentro dirigentes y mandatarios de distintos países del continente, entre ellos Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Luis Abinader (República Dominicana), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Irfaan Ali (Guyana) y José Raúl Mulino (Panamá), entre otros. También asistieron dirigentes políticos como José Antonio Kast, quien asumirá la presidencia de Chile en los próximos días.