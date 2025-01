Mirtha Legrand se sinceró y destruyó a un famoso periodista

Mirtha Legrand se dirigió a Mar del Plata para descansar y recargar energías de cara al 2025. Sin embargo, estalló una polémica por una frase que lanzó sobre “las comedias intrascendentes de Mar del Plata”. Tras la publicación de estas palabras en Intrusos, la conductora no se la bancó y apuntó contra un periodista.

Es que Mirtha Legrand elogió la comedia del Puma Goity, pero destrozó varias obras que se llevan a cabo en La Feliz: "En medio de muchas comedias intrascendentes que se ven en Mar del Plata, vemos este clásico y es una bendición". Ante esto, Intrusos le dio la posibilidad de retractarse, por lo que en sus micrófonos expresó: “La frase estuvo de más. No debería haberla dicho. No era para ofender a nadie”.

Sin embargo, al otro día, en intrusos expusieron la molestia de la Chiqui con el periodista que la ayudó a retractarse. “Guatti, te pido por favor que no seas falluto. Porque ¿Qué pasó con la señora Mirtha? ¡¿Qué pasó con la señora Mirtha Legrand?!”, expresó Marcela Tauro para invitar a su movilero a que diera su punto de vista respecto a lo ocurrido con la Chiqui.

Embed Salida nocturna en Mar del Plata de Mirtha Legrand: fue a disfrutar de "Mamma Mía"#Intrusos en América TV pic.twitter.com/sANHDkZD6K — América TV (@AmericaTV) January 7, 2025

Fue así como Alejandro Guatti reveló que fue maltratado por Mirtha Legrand, quien se habría ofendido de forma sorpresiva y todavía no entendió las razones: “Hablando de eventos picantes y de gente picante, la señora ayer estaba picante. Fue un evento, fue a ver Mamma Mía, para ver a Flor Peña e hizo una recriminación”.

A lo que Marcela Tauro no sólo se mostró sorprendida, sino que indagó en lo ocurrido: “¿Se la agarró con usted?”. Por lo que el notero, aún sorprendido contó: “Me trató de Falluto la señora Mirta Legrand por la nota que mostramos en el día de ayer, donde se puede ver el agradecimiento que hizo en la obra del Puma Goiti, donde habló de las comedias intrascendentes de Mar del Plata”.

En la nota, se puede escuchar al periodista referirse a ella con respeto: “¿Cómo está señora en Mardel? ¿Le hace bien el cariño de la gente, no?”. Por lo que ella respondió: “Sí, muchísimo. Amorosos hijos, divinos”. Es por eso que el notero intentó elogiarla: “Es envidiable su energía para salir todos los días”. Aunque del otro lado recibió un duro revés: Vos sos un falluto. Porque hoy en el programa te ví y dijiste: “Sí, ella dijo, ella dijo. Sí, lo dije, pero ¿vos tenes que comentar que lo dije?”.

En medio de la sorpresa, el notero se plantó: “Y también dijimos que se arrepintió”. A lo que ella mencionó: “Y que pedí disculpas, porque yo durante años he promocionado los espectáculos. Todos. Y lo sigo haciendo. A todas, comedias y no comedias”. Es por eso que el notero no cedió un centímetro: “Pero la mostramos a la nota, ¿le molestó?”. Ya incómodo y sin mirarlo a los ojos en su afán por rebajarlo, cerró: “Y, medio falluto estuviste”.