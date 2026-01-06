Mitch Guthrie ganó la 3ª etapa del Rally Dakar y es puntero

El piloto estadounidense, con Ford Racing, se quedó con la prueba de 422 kilómetros cronometrados que se corrió con salida y llegada a la localidad de Al-Ula.

El estadounidense Mitch Guthrie (Ford Racing) se impuso este martes en la categoría de Autos durante la 3ª etapa del Rally Dakar 2026 con salida y llegada en la localidad de Al-Ula (Arabia Saudita), con 422 kilómetros cronometrados, lo que le otorgó de paso el liderazgo ante los problemas del qatarí Nasser Al-Attiyah.

Mientras, en motos se impuso el español Tosha Schareina (Monster Energy Honda) y presiona al australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM) y al también norteamericano Ricky Brabec (Monster Energy Honda).

Guthrie, que afronta su sexta participación y segunda en la categoria reina (Ultimate), fue quinto el pasado año y este martes demostró su potencial para vencer con un tiempo de 4h04:32 y aventajar en 2:27 al checo Martin Prokop (Orlen Jipocar), en 5:27 al sudafricano Guy Botterill (Toyota), en 5:46 al brasileño Lucas Moraes (Dacia), campeón del mundo, y en 5:57 a una magnífica Cristina Gutiérrez (Dacia).

El qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), quíntuple ganador del Dakar, no pudo retener la punta en la general. Tuvo muchos problemas y fue vigésimo, a 22:11, al igual que el francés Sebastien Loeb (Dacia), vigésimo tercero a 25:25, ambos también superados por Laia Sanz (Ebro), que completó una buena etapa, decimotercera a 15:13.

Por lo tanto, Guthrie pasa a dominar en la general con 26 segundos de renta sobre Prokop y 1:08 sobre Ekström, mientras que Carlos Sainz y Nani Roma son cuarto y quinto a 3:34 y 4:02, respectivamente, y Cristina Gutiérrez entra de pleno derecho en el 'top 10' al situarse séptima a 5:59 y Laia Sanz es decimoctava a 27:55.

Al-Attiyah baja a la décima posición, a 11:39 y el saudí Yazeed Al Rajhi (Overdrive) progresa hasta el 17º puesto, pero a 29:56, distancia más que importante antes de la etapa maratón que comenzará este miércoles.

En motos, Schareina fue el más rápido, lo que le instala en la tercera posición de la general a poco más de un minuto del líder, el australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory).

El español, segundo el pasado año, consiguió así la tercera victoria de su carrera en el Dakar, tras el prólogo de la edición de 2024 y la undécima etapa de la edición de 2025 en el Empty Quarter, y pese a una caida junto a un árbol demostró que de nuevo es uno de los claros aspirantes a luchar por la victoria final, que recayó en el corredor 'aussie'.

Por su parte, el argentino Luciano Benavides terminó en el cuarto puesto de la clasificación a 4:30 del español Tosha Schareina.

En la general, Benavides volvió al quinto puesto, a poco más de 11 minutos de Sanders, pero achicó la distancia con su otro colega de equipo, el debutante Edgar Canet, de apenas 20 años, que ahora está en la cuarta posición.

También sobre dos ruedas, pero dentro de la división Rally 2, Juan Santiago Rostan escaló hasta el puesto 40 del acumulado, y Leonardo Cola subió al 46°.

Por su parte, el pampeano David Zille y el cordobés Sebastián Cesana perdieron la punta de la categoría Challenger (quedaron 5° a 12m04), donde ahora manda el sudafricano Yasir Seaidan. La buena es que la etapa quedó en manos del navegante lujanense Augusto Sanz -bombero voluntario- y la neerlandesa Puck Klaasen, nuevos escoltas de la general con el GRally (+2m53).

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini (#300), el matrimonio cordobés que ganó en 2025, se recuperó de una jornada compleja con un P4 y ahora está 6° en el acumulado, a 16m01. Por su lado, el chileno Lucas Del Río (#338) marcha 4° a 9m45 con el mendocino Bruno Jacomy de copiloto.

En categoría Side by Side, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi sellaron un 5° lugar con su Can-Am que marca una importante recuperación tras un lunes lleno de problemas que los relegó fuera del top-15 general, mientras que Manuel Andújar y Andrés Frini (#405) arribaron en el P13 y siguen 9°.

Benjamín Pascual (#1000) se mantiene al frente del Dakar Future Mission 1000 con la moto eléctrica del equipo chino Segway, junto a su compañero asiático Yi Guanghi, igualado con un camión híbrido Man del trío español Juvanteny-Criado-Rivas, mientras que Gastón Mattarucco, en la navegación del colombiano Javier Vélez, está 65° con autos históricos.

Este miércoles y el jueves se disputará la etapa maratón. La primera parte tendrá 451 kilómetros de especial y 75 de enlace en las cercanías de Al-Ula y la segunda acabará en Hail, con 356 de especial.