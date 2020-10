Montenegro: "Capital Federal tiene la infraestructura adecuada"

El presidente de la Asociación de Clubes de Básquetbol y titular de Quimsa de Santiago del Estero, Gerardo Montenegro, pasó por los micrófonos de UCU Radio, para hablar sobre el futuro de las competencias. El dirigente se refirió a la semifinal de la Basketball Champions League Americas, que se jugaría el 25 de octubre en Capital Federal.

“Tanto Quimsa como San Lorenzo se encuentran en una situación de desventaja, pero entendemos la necesidad de la organización de terminar este torneo y nosotros como clubes pondremos nuestra mejor voluntad. Nos esmeramos para definir en nuestra casa y nos encontramos en la situación de que un partido jugamos sin público y ahora no podemos jugar en nuestra casa. Se complica un poco más la conformación del plantel, recién estamos trabajando en la pretemporada. Hemos manifestado la voluntad de jugar el partido y jugar la final, pero si hemos planteado la posibilidad de jugar en otra fecha, pero aparentemente es imposible. Estamos entrenando con los protocolos y no queríamos pedir un permiso especial para jugar el partido porque la hotelería aún no está habilitada y sería complicado jugar acá, por eso informamos que vamos a resignar la localía para jugar en Capital Federal, de acuerdo a lo que se ha planteado”, expresó..

El titular de la AdC agregó que “esperamos que los extranjeros lleguen a Argentina, hace más de 15 días tenemos todos los papeles listos para que puedan ingresar al país. Estamos haciendo las gestiones de manera acelerada para que puedan estar la semana que viene y poder participar de algunos entrenamientos y presentarnos a jugar el partido”.

Por otra parte, el dirigente santiagueño aseguró: “Estamos trabajando con la CABB para que vuelva la actividad en el país y que la selección argentina pueda asumir sus compromisos. La burbuja sería para las dos conferencias en el mismo lugar y de esta manera poder la Selección disponer de los jugadores. Todo lo que estaba pensado para Córdoba, se va a trasladar a Capital Federal, que tiene la infraestructura adecuada”, afirmó.

“Todos los clubes están haciendo un gran esfuerzo y haciendo su pretemporada para poder cumplir con el inicio del torneo el 1 de noviembre. Los clubes están haciéndolo muy bien para poder entrenar con protocolos y garantizar todo para la organización de la Liga y volver a jugar. Hay una decisión de todos de cumplir el calendario, pero estamos en la espera de que nos aprueben los ministerios de deporte y salud en Capital Federal. Una vez que nos autoricen vamos a poder cumplir con la organización deportiva”.

Asimismo, Montenegro dijo que el fútbol y el básquet son competencias deferentes, partiendo de que ellos juegan en estadios abiertos. “Jugaremos los dos sin público y en eso estamos en las mismas condiciones. Estamos listos para empezar el 1 de noviembre, lo único que puede pasar es que no nos autoricen. Si el fútbol vuelve, nos gustaría volver. Ahora jugaríamos en formato burbuja, pero luego podremos jugar en nuestras canchas como lo hace el fútbol”, explicó.

”Planteamos un sistema de burbuja, pero que de otra manera significaría un alto riesgo. Queremos tratar de garantizar que no haya contagios. Tenemos que asumir el desafió y volver a la actividad. El riesgo sanitario existe pero no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que salga una vacuna. Y nos preguntamos si no se nos permite hay que empezar a pensar en el año que viene. Nos genera tranquilidad poder cumplir con el inicio del torneo como lo venimos planificando”, acentuó.

”Destaco el gran esfuerzo que han hecho los clubes, hemos hecho firma de contratos. Hay clubes que están entrenando en otras ciudades y no está siendo valorado el esfuerzo de una actividad que no recibió ningún tipo de ayuda en esta crisis y aún así cada club tiene la convicción de que tenemos que hacer el esfuerzo que sea necesario”, sentenció.