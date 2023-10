More Rial anuncia que volverá a cantar

En medio del escándalo por la denuncia que More Rial efectúa contra su madre adoptiva, la mediática hizo un importante anuncio sobre su futuro laboral. La joven que aparentemente estaría en pareja con un presidiario anunció que volverá al rubro musical, de la mano de su representante Christian Manzanelli.

En diálogo con TN Show, el manager de la mediática que posee más de 23.9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, aseguró: “Estamos planeando su nuevo lanzamiento como cantante profesional".

Pese a que el proyecto recién empieza y no tiene fecha de estreno, Manzanelli reveló que la primera canción será una mezcla de cumbia estilo mexicano con colombiano. “También estoy empezando a hablar con muchos artistas reconocidos de la movida tropical y del RKT para hacer colaboraciones”, señaló.

Cabe destacar que More Rial ya había dado sus primeros pasos en el rubro de la música en el 2017 cuando, bajo el seudónimo “El ángel del amor”, interpretó algunas canciones de los ritmos tropicales y cuarteteros, sus favoritos. En agosto de ese mismo año, la joven debutó en el escenario del Circo Rodas junto a su entonces novio, Martín Casar.Durante el evento, ella le dedicó un tema a su Jorge Rial y logró emocionar al periodista.

En 2019, mismo año en que fue madre, lanzó su primer sencillo en honor a su hijo: "Hello Baby". Sin embargo, a los pocos meses se alejó de la música. Según le comentó a Primicias Ya, ella resignó el deseo de triunfar como artista de cumbia por no poder realizar shows ni giras. “No puedo hacerlo estando embarazada. Tuve que hacer algo más tierno por mi bebé, no iba a cantarle cumbia”, remarcó.

Actualmente, ante las críticas que recibió por parte de los usuarios de las redes sociales por su retorno a la música, More se defendió: “A los que me bardean o me tiran mala onda, gracias por enseñarme a no ser tan nefastos como ustedes y a no cagarme en la felicidad del otro”.