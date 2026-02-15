Moscardini heredó la victoria, tras la exclusión de Santero

El autódromo de El Calafate fue el escenario de la primera fecha del Turismo Carretera, en donde el comodorense Marcelo Agrelo culminó 19º.

Julián Santero había ganado en pista la final de Turismo Carretera pero luego, en la revisión técnica, por el Art. 37 (compresión) no cumplió con los parámetros establecidos y los comisarios técnicos determinaron la exclusión. Con esta determinación heredó la victoria, en su debut, Nicolás Moscardini. Fue segundo Agustín Martínez y tercero Jonatan Castellano.

La competencia tuvo muchas acciones y la pelea entre Santero y Moscardini fue una de las principales. En la largada, Moscardini intentó mantener la punta, pero tuvo la resistencia de De Benedictis mientras que desde el cuarto lugar, Santero fue de afuera hacia dentro y tomó la delantera, dejando segundo al platense y tercero al de Necochea. El fuera de pista de Fain, produjo el ingreso del Pace Car para neutralizar la prueba.

El relanzamiento tenía a Santero-De Benedictis, adelante; Moscardini-Agustín Martínez en la segunda y a Castellano-Quijada en la tercera.Santero tomo la delantera mientras De Benedictis tuvo un leve exceso que le permitió a Moscardini ser nuevamente segundo para empezar a buscar al mendocino.

De Benedictis debió ingresar a boxes por la rotura de la caja haciendo abandono de la prueba, mientras que Kevin Candela entró por inconvenientes en un neumático. En el medio del pelotón, un toque entre Serrano y Abdala produjo el nuevo ingreso del Pace Car para neutralizar la carrera por segunda vez.

El relanzamiento tuvo otra vez la lucha de Santero con Moscardini quien intentó, pero no pudo superar al mendocino. Detrás, en la interminable fila del TC en El Calafate, había peleas en todos los sectores. Werner estaba en el puesto 13°, Canapino en el puesto 22°.

En la vuelta 13, Joaquín Ochoa se pasó y golpeó contra las defensas de contención produciendo nuevamente el ingreso del Pace Car.Las posiciones seguían iguales: primero Santero, segundo Moscardini, tercero Castellano, cuarto Agustín Martínez y quinto Quijada.

Se relanzó la carrera y Santero tomó la punta, pero antes que cumplan el siguiente giro un toque múltiple que involucró a Agustín Canapino, Spataro, Ledesma entre otros, produjo una nueva neutralización. La verde volvió a flamear y Santero aguantó a Moscardini por última vez. Detrás de ellos, Castellano, Tobías Martínez y Agustín Martínez, disputaban el último escalón del podio.

La bandera a cuadros cayó decretando el final de la competencia y la victoria para Santero y para BMW. Segundo terminó Moscardini, tercer Agustín Martínez, cuarto Castellano, quinto Tobías Martínez, sexto Urcera, séptimo Quijada, octavo Landa, noveno Rossi y décimo Risatti.

Al terminar la revisión técnica se dio a conocer la noticia sobre la exclusión del auto ganador por no dar la compresión, informó la página de la ACTC.

Por su lado, el piloto comodorense Marcelo Agrelo, en un fin de semana donde sufrió la rotura de su motor, largó la final desde la 19ª fila y terminó en el 19º puesto.

De esa manera, el chubutense, que ahora corre con un Torino atendido por el Trotta Racing, pudo terminar la primera final de la temporada 2026, la séptima que comenzó a transitar en suelo santacruceño.

La próxima fecha se llevará a cabo el 8 de marzo en el autódromo Ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.