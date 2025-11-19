Muestra anual alusiva al Día de la Educación Técnica

Alumnos de las cuatro tecnicaturas de la Escuela Industrial Nº 1 de Caleta Olivia (EICO), protagonizan este miércoles la exposición anual de trabajos prácticos y de investigación desarrollados durante el presente ciclo lectivo.

La muestra fue inaugurada a las 13:00 en el edificio del establecimiento ubicado en el barrio Mini Centro y se extenderá hasta las 20:00, siendo visitada por numerosos padres de los educandos y público en general.

Esta muestra tiene relación con el Día Nacional de la Educación Técnica que se celebrara el 15 de noviembre y cuenta con el auspicio del Consejo Provincial de Educación.

En el acto de apertura hicieron uso de la palabra la profesora Elizabeth Olivera, jefa del Departamento de Enseñanzas Prácticas y la profesora María Barrionuevo, directora de Escuelas Zona Norte.

Los stands son presentados por alumnos del primero al sexto año de las tecnicaturas de Electromecánica, Maestro Mayor de Obras (MMO), Industrias de Procesos e Informática Profesional, contándose con el apoyo de los respectivos cuerpos docentes.

A modo de ejemplo, un grupo de alumnos de Informática expone un sistema de radio-streaming en consonancia con el proyecto de instalar una radio escolar.

En tanto, alumnos de la tecnicatura de MMO montaron obradores y construcciones edilicias, tanto en maquetas como en miniaturas.

A su vez, los del sector Electromecánica muestras diferentes proyectos de electricidad hogareña y de automóviles, incluyendo diseño de piezas de motores.

Además, los grupos de Industrias de Procesos exponen diferentes experimentos vinculados, entre otros, a la fabricación de cerveza artesanal y fragancias.

Todos estos trabajos están enfocados a posibilitar que, luego de egresar, los estudiantes puedan insertarse convenientemente en diferentes campos laborales, comentó a El Patagónico la regente del establecimiento, Julia Olivera.