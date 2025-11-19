El municipio resolvió suspender eventos festivos por el aniversario

La ciudad de Gorosito conmemorará mañana jueves el 124º aniversario de su fundación en un marco de extrema austeridad.

El municipio resolvió suspender eventos festivos que se habían programado a causa de las secuelas que dejara el violento temporal de viento del lunes, motivando que continúe en vigencia la Emergencia Climática que se declaró en ese misma jornada.

Inicialmente estaba previsto el montaje de un escenario en el micro centro donde iban a actuar artistas locales y regionales, además de instalarse un patio cervecero- gastronómico y un paseo de artesanos, productores y manualeros.

De esta manera, solo se realizará un acto protocolar a partir de las 10:30 en la plazoleta del icónico monumento (foto) en la que se izaran las banderas Nacional, Provincial y Municipal, previéndose además un breve discurso del intendente Pablo Carrizo.

El jefe comunal tiene previsto transmitir su solidaridad y reiterar el compromiso de la comuna para ayudar a familias, instituciones comunitarias y referentes de comercios y empresas que sufrieron serios destrozos en sus viviendas y locales por el inusitado fenómeno climático que azotó la ciudad.

En un comunicado oficial que se dio a conocer este mediodía se señala que “el Ejecutivo municipal considera que no es momento de celebraciones, sino de unidad, responsabilidad y trabajo” añadiendo que dispuso que todos los recursos humanos, operativos y económicos se destinen exclusivamente a reparar daños, asistir a los vecinos y reconstruir la ciudad sector por sector.