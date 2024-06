Municipio: todo a disposición para atender la contingencia

Este miércoles en Defensa Civil, enmarcado dentro del Comité de Crisis ante las condiciones climáticas que afectan la ciudad desde el martes, el intendente Othar Macharashvili, junto al viceintendente, Maximiliano Sampaoli, y titulares de las distintas secretarías, evaluaron la situación y dispusieron las tareas operativas para dar respuesta a los vecinos de la ciudad.

En este sentido, Macharashvili resaltó que “desde que comenzó el temporal está todo activado para asistir y atender todas las necesidades. Todo lo que está disponible en este Municipio está abocado al protocolo de contingencia. Estamos en conocimiento y ocupándonos de los colapsos que se suscitaron tanto en zona sur y zona norte, que ya hoy con la merma de la lluvia y el drenaje de los sumideros y canales, se puede decir que hay lugares en los que escurrió bastante bien”.

Sin título.jpg

No obstante, “hay otras zonas, que son las críticas como es la avenida Chile al fondo donde todavía hay que hacerlo de forma mecánica porque no escurre en forma natural y en los tiempos que queremos y necesitamos”.

SE VIENEN OBRAS ANEXAS

En cuanto a la situación del canal evacuador de la Roca, el intendente indicó que “colapsó porque vino una carga grande de nieve y agua y se conjugó con la marea alta que hace de tapón y cierra la salida, generando esto”.

Asimismo, Macharashvili dejó en claro que no se subestimó la alerta meteorológica, pero que “estos flujos de agua son una cuestión técnica; existe una sección de drenaje y una sección de conducción y no se puede ampliar como uno quiere. Hay una cantidad de metros cúbicos y si no se desagota en los tiempos que se requiere, rebalsa".

Sin título.jpg

“Ahora con la obra de la Chile que no se puede concretar por los motivos que todos conocen, vamos a tener que hacer algunas obras anexas para aumentar las secciones de los sumideros porque el caño troncal da abasto, pero no así los sumideros que se corregirían con la obra que se paralizó. Vamos a tener que encarar eso y después ver cómo hacemos para que el gobierno nacional nos aporte los fondos para realizar la obra que se necesita”, indicó.

Al referirse a los vecinos afectados, el intendente pidió disculpas al tiempo que expresó que “estamos haciendo todo lo que se puede para que el impacto sea menor y, dentro de eso, vamos a tratar de minimizarlo con la apertura de obra de aplicación de los sumideros, para que drene más rápido y no se colapse como se está sucediendo ahora”.

Sin título.jpg

En referencia a otras zonas complicadas, el intendente detalló que en zona norte también tenemos lugares en el que el agua no escurre de forma rápida y vamos a tener que hacer también sumideros y obras menores para mejorar la situación. Hay barrios sin pavimento ni cordones cuneta, que obviamente, cuando hay lluvias de gran intensidad como esta, se resienten. Pero estamos avanzando para dar soluciones rápidas que le den seguridad a los vecinos”.

PERSONAS VARADAS EN LA RUTA

Al respecto, el jefe comunal indicó que se está trabajando desde la madrugada en la asistencia en forma conjunta con Vialidad Nacional, Provincial, el Ejército, empresas privadas y Defensa Civil de la ciudad. “Todos coordinados para llegar a la gente que está varada en Ruta 3, de sur norte como en la Ruta 26”.

“Hemos tenido contacto con el Ejército, Vialidad y el gobierno provincial que va a asistirnos con elementos que se necesiten para cubrir la demanda en aquellas familias que sufrieron inundaciones y se les mojaron las camas, colchones, frazadas. Tenemos stock, pero necesitamos reponerlos y por eso nos van a enviar ayuda”, enfatizó.

En cuanto al protocolo de evacuación para las personas varadas, indicó que el Ejército tiene previsto el sobrevuelo con dos helicópteros, por si hay algún caso urgente o una situación de salud. También se está tratando de abrir el camino a través de tanquetas, móviles- con oruga-, que permitan despejar la ruta para que los camiones barredores de nieve puedan circular, ya que en algunos lugares hay de 1.5 a 1.8 metros de nieve”.