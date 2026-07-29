Murió ahogado un joven neerlandés al volcar un bote turístico

Un joven turista de nacionalidad neerlandesa falleció este martes al darse vuelta la embarcación en la cual realizaba un recorrido por el sector brasileño de las Cataratas del Iguazú.

La víctima, de 26 años, iba junto a los integrantes de su familia política y, por causas que se están tratando de establecer, el pequeño barco perdió estabilidad y volcó sobre uno de los laterales, por lo que todos los pasajeros cayeron al agua, en medio de la crecida que registra el río Iguazú por estos días.

En tanto, los responsables de la empresa Macuco Safari, encargada de organizar este tipo de excursiones por las Cataratas, confirmaron el deceso del joven, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Además de la víctima fatal, otras dos personas que viajaban en la embarcación fueron rescatadas y trasladadas al Hospital Municipal Padre Germano Lauck, en Foz do Iguazú, y también se confirmó que ambos son turistas de nacionalidad holandesa.

Uno de ellos es un hombre de 49 años, que permanece consciente, orientado y respirando sin asistencia. El otro paciente es su yerno, quien no necesitó atención médica, aunque quedó bajo observación en el centro de salud.

Luego del episodio, personal de la Armada de Brasil se trasladó hasta el lugar para colaborar con el operativo, realizar las primeras evaluaciones y supervisar las medidas adoptadas por los organismos de emergencia. En tanto, la investigación quedó bajo la órbita de la Capitanía Fluvial del Río Paraná.

AgenciaNA