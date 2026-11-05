Murió Alan Jones, el recordado rival de Reutemann

El piloto australiano falleció este jueves a los 80 años tras atravesar una breve enfermedad.

El piloto australiano de Fórmula 1, Alan Jones, murió este jueves a los 80 años tras atravesar una breve enfermedad, según confirmó su familia a través de un comunicado.

Jones fue el encargado de darle a la escudería británica Williams su primer título mundial en 1980, cosechando un total de 12 victorias y 24 podios a lo largo de su carrera en la máxima categoría del automovilismo.

Además, el piloto australiano fue el último de su país en consagrarse campeón del mundo de la F1, detrás de Sir Jack Brabham.

En Argentina, Jones es recordado por la rivalidad que mantuvo con su compañero de equipo Carlos Reutemann durante la temporada de 1981. El punto máximo de tensión ocurrió en el Gran Premio de Brasil de ese año, cuando Reutemann desobedeció los carteles de boxes que le ordenaban cederle el paso al australiano, tras lo que la relación de la dupla se rompió para siempre.

El recientemente fallecido piloto se retiró definitivamente de las pistas en 1986, pero permaneció ligado al deporte motor como comentarista televisivo en su país natal.