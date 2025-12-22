Murió camionero que había sido mordido por una yarará ñata

Miguel Esteban Contreras, el camionero que había sido mordido por una yarará ñata mientras realizaba tareas laborales en la zona de Cutral Co, falleció en las últimas horas luego de permanecer varios días internado en grave estado.

El hombre luchó contra las severas consecuencias del veneno, que provocó un deterioro progresivo de sus órganos. Contreras se encontraba internado en la unidad de terapia intensiva del Policlínico de Cipolletti, donde recibió atención médica especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, su cuadro clínico no logró revertirse.

Según se había informado, el hecho ocurrió cuando el camionero descendió de su vehículo durante la noche al costado de un camino y fue mordido por la serpiente. En un primer momento, creyó que se trataba de un simple raspón y no le dio importancia, lo que provocó una demora crítica en la atención médica, ya que dejó pasar horas vitales para la aplicación del suero antiofídico.

La noticia generó una profunda conmoción en toda la región y especialmente en General Cerri, su ciudad natal, donde era una persona muy querida. A través de las redes sociales, familiares, amigos y vecinos expresaron su dolor con mensajes de despedida y acompañamiento a sus seres queridos.

Accidentes ofídicos en Argentina

De acuerdo con estadísticas sanitarias, en Argentina se registran entre 700 y 850 accidentes ofídicos por año, con un promedio histórico de cuatro muertes anuales. Especialistas remarcan la importancia de buscar atención médica inmediata ante cualquier mordedura de serpiente, incluso cuando la lesión parezca leve, ya que la rapidez en el tratamiento puede ser determinante para salvar la vida.