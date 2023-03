Murió la actriz María Onetto

María Onetto fue encontrada muerta este jueves en su domicilio. La actriz, de 56 años, según informó La Nación, venía atravesando un cuadro depresivo luego de la muerte de su madre.

La triste noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores. “Con gran dolor despedimos a nuestra afiliada, la querida actriz María Onetto. Su prestigiosa y nutrida trayectoria incluye trabajos en teatro, cine y televisión. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos. Su labor televisiva y de plataformas incluye los ciclos Maradona, sueño bendito, Vientos de agua, Mujeres asesinas, Montecristo, Tratame bien, TV por la inclusión, 12 casas, En terapia, Mi hermano es un clon, La celebración, entre otros. En cine, trabajó en Yo nena, yo princesa, Relatos salvajes, La mujer rubia, Perdida, La vida después, El cerrajero, Cuatro mujeres descalzas, entre otros films”, escribieron en un comunicado en el que también se destacó su extensa trayectoria teatral.

Su último trabajo fue en la serie de Star+, Ringo, sobre la vida del campeón argentino de boxeo, Oscar “Ringo Bonavena”, en la que interpretó a su madre, Doña Dominga. Asimismo, en septiembre del año pasado formó parte de la puesta que se realizó en el Teatro San Martín de Bodas de sangre, basada en el emblemático texto de Federico García Lorca y dirigida por Vivi Tellas.

La actriz, nacida el 18 de agosto de 1956, empezó a estudiar psicología y luego, a sus 22 años, se fue a Europa. “Me fui en un tour con una casa rodante, con muchas personas. Pero todo ese sistema lo manejaba alguien que hablaba en inglés, y yo entendía muy poco inglés. No entendía a qué hora había que llegar, no entendía nada. Un mes así. Casas rodantes colectivas. No sabía, de las cosas del camping, nada: ni lavar, ni cocinar, ni preparar su pequeña supervivencia. Y no supo mucho de Europa, sino de sus campings: durmiendo a veinte kilómetros de Roma, acampando a cincuenta y cinco de París”, le contó la actriz a LN.

Al regresar a Buenos Aires, retomó las clases de teatro que había comenzado con Hugo Midón y, sin contemplar seriamente la posibilidad de ser actriz, asistió al Sportivo Teatral, el taller de teatro de Ricardo Bartís, un momento bisagra en su vida. Descubrí que ser actor en lo de Bartís era peor que ser médico cirujano. Era a todo o nada”, aseguró y destacó: “Era desafiante su manera de dar clases porque pocas veces algo estaba bien, o muy bien. Y empecé a darme cuenta de que ese mundo era un mundo muy potente. En la vida tenía que trabajar para no ser tan intensa, tan hipersensible, o estar tan pendiente de las personas. Pero esta hipersensibilidad mía ahí tenía un lugar. Estar muy vinculado a un compañero, ser intenso en escena, tener verdad; esos sentimientos urgentes eran muy valorados. Pero yo, la verdad, no quería ser actriz. Desde que empecé a tomar clases con Midón hasta que se empezó a desarrollar ese deseo habrán pasado como trece años”, compartió con LN la actriz que trabajaría en numerosas obras, como La escala humana, Soñata de otoño, Almas ardientes y La gaviota.