Murió a los 28 años un actor de The Walking Dead

El joven actor de cine y series Jansen Panettiere murió a los 28 años y su cuerpo fue encontrado en su casa de Nueva York. La triste noticia fue confirmada por la representante de su hermana, la también actriz Hayden Panettiere.

Kasey Kitchen dio a conocer a través de un comunicado el deceso del intérprete que se lució en una participación en la serie The Walking Dead, donde intepretó a Casper. La primera alarma sobre el estado de Panettiere la recibieron sus amigos, al advertir que Jansen se había ausentado a una reunión de trabajo el último domingo. Tras intentar comunicarse con él y no obtener respuesta, uno de ellos fue hasta su casa y lo encontró inconsciente, sentado en una silla.

Acto seguido, comenzó a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar y una vez llegados la policía y los paramédicos Jayden ya se encontraba sin vida. En la investigación policial el padre del actor, Skip Panettiere, reveló que la última conversación que tuvo con su hijo fue el último sábado por la noche y que en dicha charla lo escuchó muy animado. La autopsia y el informe toxicológico se sabrán en las próximas semanas, para tratar de determinar si Jansen murió tras ingerir alguna sustancia.

En cine y televisión, Panettiere fue parte de los elencos de la película de Disney Tiger Cruise (2004), The Forget (2012), Summer Forever (2015), El medallón perdido: Las aventuras de Billy Stone (2012) y programas infantiles como Mano a mano, Las pistas de Blue, Robots, Ice Age: The Meltdown y The X’s.

En sus redes sociales, Panettiere acostumbraba a compartir con sus seguidores postales familiares y obras de arte plásticas, una de sus pasiones. Según reveló en una entrevista, pintar lo ayudaba a enfrentar sus problemas de ansiedad y depresión