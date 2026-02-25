Un efectivo de la Policía Federal de 39 años falleció en las últimas horas en San Carlos de Bariloche tras haber contraído hantavirus. La información fue confirmada por el Hospital Zonal de la ciudad, donde el hombre permaneció internado durante 48 horas con una evolución clínica rápida y desfavorable.

Murió un policía por hantavirus: es el segundo caso fatal del año

Según se informó oficialmente, el paciente ingresó al centro de salud con síntomas compatibles con un cuadro gripal. Dado que había realizado tareas en zonas consideradas de riesgo, se le practicó un estudio PCR que confirmó la presencia del virus. A pesar de la atención médica recibida, el cuadro se agravó y derivó en su fallecimiento.

Se trata del segundo caso fatal de síndrome pulmonar por hantavirus registrado en lo que va del año en la ciudad cordillerana, lo que vuelve a encender las alertas sanitarias en la región andina.

Aislamiento y seguimiento de contactos estrechos

Tras confirmarse el diagnóstico, las autoridades sanitarias dispusieron el aislamiento preventivo de siete personas que mantuvieron contacto estrecho con el paciente: dos familiares y cinco compañeros de trabajo. Hasta el momento, todos permanecen asintomáticos y bajo seguimiento médico.

Además, se inició una investigación epidemiológica para determinar el lugar y las circunstancias en las que se produjo el contagio, con el objetivo de prevenir nuevos casos.

Recomendaciones y alerta sanitaria

El hantavirus se transmite principalmente por contacto directo o indirecto con roedores silvestres infectados, o con sus secreciones —orina, saliva o excrementos—, especialmente en espacios cerrados, poco ventilados o rurales.

Las autoridades de salud reiteraron la importancia de extremar las medidas de prevención, entre ellas:

Ventilar durante al menos 30 minutos los ambientes cerrados antes de ingresar.

Evitar el contacto con roedores y sus excretas.

Mantener limpios y ordenados galpones, viviendas y espacios de trabajo.

Utilizar protección adecuada al limpiar zonas potencialmente contaminadas.

El caso vuelve a generar preocupación en Bariloche y en toda la región cordillerana, donde cada año se refuerzan las campañas de concientización para reducir el riesgo de contagio.