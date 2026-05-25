Murió una beba intoxicada con cocaína y quedaron detenidos sus padres

La nena tenía un año y estuvo internada durante varias semanas en estado crítico. La Justicia investiga las condiciones en las que vivía y acusa a la pareja por homicidio agravado por el vínculo.

La muerte de Nahiara Jazmín Da Silva, una beba de un año que permaneció internada tras sufrir una intoxicación con cocaína, derivó en la detención de sus padres en el partido bonaerense de Escobar. Ambos quedaron imputados por homicidio agravado por el vínculo en comisión por omisión con dolo eventual.

La niña vivía junto a su familia en el barrio El Triángulo, en Maquinista Savio. El 14 de abril fue trasladada al hospital provincial Enrique Erill de Escobar con un cuadro respiratorio grave. Debido a la complejidad de su estado, los médicos decidieron derivarla al hospital Petrona Villegas de Cordero, en San Fernando.

Durante los estudios clínicos, los profesionales detectaron cocaína en el organismo de la menor. Nahiara permaneció varios días internada en terapia intensiva hasta que finalmente murió el 4 de mayo.

A partir de ese momento, la investigación judicial se concentró en el entorno familiar. La Justicia ordenó detener a Micaela Jaqueline Benítez, de 30 años, y Diego Emanuel Da Silva, de 34, quienes estuvieron prófugos durante casi tres semanas.

Los arrestos se concretaron este fin de semana tras allanamientos realizados por efectivos del Gabinete de Tácticas Operativas y del Comando de Patrullas de Escobar en una vivienda de Ingeniero Maschwitz, sobre la calle Martín Coronado.

Además de la acusación principal, la mujer también fue imputada por abandono de persona seguido de muerte.

Antes de las detenciones, la abuela de la beba había declarado sobre las condiciones en las que, según sostuvo, vivía la niña. Afirmó que Nahiara había nacido con cocaína en sangre y que su madre había iniciado un tratamiento por consumo problemático que abandonó al poco tiempo.

“Lo hizo más o menos un mes el tratamiento, nada más”, señaló. También describió un escenario de aislamiento dentro de la vivienda. “Mi hijo se iba a trabajar y la casa siempre estaba cerrada, las ventanas, todo. Y la beba ahí adentro”.

La mujer recordó además que días antes de la internación había advertido problemas respiratorios en la niña. “Un día yo la alcé y le sentía ruido en los pulmones. Le dije que tenía que ser atendida”.

Una tía de la menor también apuntó contra la falta de intervención previa y habló de antecedentes vinculados a consumos problemáticos dentro del grupo familiar. Mientras avanza la causa, los detenidos serán indagados en las próximas horas.