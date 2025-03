Murió una de las primeras participantes de Gran Hermano

La trágica muerte de Verónica "La Colo" Zanzul, ex "Gran Hermano", a los 48 años.

Verónica Zanzul, más conocida como “La Colo”, ex participante del primer “Gran Hermano” argentino, emitido en 2001, murió a los 48 años. La noticia dejó en shock al mundo del espectáculo ya que la encontraron tras muchos días sin vida y hay pruebas de que se habría quitado la vida. Su fallecimiento se suma a una lista de tragedias que se vinculan al reality, como el suicidio de Rocío Gancedo, de la edición 2011 del reality de Telefe.

La participante fue recordada por su carisma y su paso por la casa más famosa de la televisión. Según informó el periodista Agus Rey en su cuenta de X (antes Twitter), la Colo “venía con problemas hace mucho y al parecer decidió quitarse la vida”.

Según las primeras informaciones, su madre la encontró sin vida en su casa de Núñez, luego de preocuparse al no tener noticias de ella desde el domingo, día en que se habían visto por última vez. De acuerdo con fuentes policiales, fue hallada sobre su cama y no presentaba signos de violencia. La familia, hasta el momento, no emitió ningún comunicado oficial dirigido a los seguidores de Verónica, quien había cumplido 48 años en enero.

En las redes, muchos se hicieron eco de la noticia y aseguran que “La Colo” tenía problemas de adicciones, y hacía trasmisiones en vivo en redes sociales bajo los efectos del alcohol. En su momento de fama, Verónica se destacó por su profesión de colorista y maquilladora. Durante su estadía en el reality, que duró 56 días, generó varios momentos memorables, como su coqueteo con Diego Maradona y su relación con Gustavo Jodurcha, otro de los participantes. Su personalidad fuerte y auténtica la convirtió en una de las figuras más recordadas de esa edición.

imagen.png

Más allá de su paso por la televisión, Zanzul también incursionó en la actuación, especialmente en obras infantiles. Participó en proyectos como “És quan dormo”, “Fugitivos”, “Reality Mission" y ”Maru a la tarde", demostrando su versatilidad artística. Sin embargo, su vida después del reality no estuvo exenta de dificultades, algo que muchos de sus seguidores desconocían.

Patricia Villamea, ex compañera de Verónica en "Gran Hermano", la despidió con un emotivo mensaje en Instagram. Publicó una foto de ambas junto a Jodurcha y Tamara Paganini, acompañada de unas palabras que reflejaban el dolor por la pérdida. “Te voy a extrañar, Colo”, escribió, resumiendo el sentimiento de quienes la conocieron.

La muerte de Zanzul se suma a una serie de tragedias vinculadas al mundo de los realities. Hace pocos días, Paul Danan, un mediático británico que participó en la versión inglesa de Gran Hermano, también falleció. Según las primeras investigaciones, su muerte habría sido causada por una combinación letal de drogas. Las autoridades informaron que Danan fue encontrado inconsciente en su casa y que los servicios de emergencia no pudieron salvarlo.

La agencia que representaba a Danan emitió un comunicado expresando su dolor: “Con gran pesar compartimos la trágica noticia del fallecimiento de Paul Danan a los 46 años. Conocido por su presencia en televisión, su talento excepcional y su bondad inquebrantable, Paul fue un faro de luz para muchos. Su prematura partida dejará vacíos irreemplazables en las vidas de todos los que lo conocieron”.

La muerte de Verónica “la Colo” Zanzul no solo conmueve a sus allegados, sino que también abre un debate sobre el impacto que tienen los realities en la vida de sus participantes. Su partida deja un vacío en el corazón de quienes la admiraron y la recordarán como una de las figuras más auténticas de la televisión argentina.

