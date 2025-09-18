Será este jueves desde las 17 ante Andes Talleres de Mendoza por los cuartos de final a jugarse en Esquel.

MyL Futsal busca un lugar en las 'semis' de la División de Honor

MyL Futsal es el único equipo de Comodoro Rivadavia que quedó en competencia en la División de Honor que se juega en el oeste chubutense.

En ese contexto, este miércoles quedaron en el camino los otros tres que habían accedido a octavos de final.

Tercer Tiempo cayó 5-2 ante Andes Talleres de Mendoza y quedó eliminado.

Por su parte, Flamengo no pudo con Cementista -el mejor de la general-, también de la provincia cuyana, con quien perdió 4-2 y así se despidió del certamen.

Mientras que el otro que dijo adiós fue 70/30 Futsal que no pudo con Transporte Wenú de Esquel al caer por 4-1.

El único que pudo meterse en cuartos de final es MyL, que le ganó por penales 3-2 a La Bomba de la Federación del Interior de Corrientes de Fútbol de Salón (FeICoFuSa), tras haber igualado en dos goles en el tiempo regular. Mientras que en el alargue el resultado no se modificó.

De ese modo, MyL irá este jueves desde las 17 por un lugar en las semifinales cuando se enfrente con Andes Talleres.

Los otro cruces de cuartos serán:Los Gordos de Mar del Plata-Maranatha de Trelew; Cementista-Jockey Club, ambos de Mendoza, y Godoy Cruz de Mendoza-Transporte Wenú de Esquel.

Los partidos, a jugarse todos en el Estadio Municipal de Esquel, se podrán disfrutar a través de los canales de YouTube de @argentinafutsal y @mgdeportivo_

Panorama - Octavos de final

MIERCOLES 17

Estadio Municipal de Esquel

- Maranatha 4 / Roller Center 2.

- Andes Talleres 5 / Tercer Tiempo 2.

- Cementista 4 / Flamengo 2.

- Transporte Wenú 4 / 70/30 Futsal 1.

Polideportivo Trevelin

- Club Alemán 2 (2) / Los Gordos 2 (3).

- La Bomba 2 (2) / MyL Futsal 2 (3).

- Jockey Club 4 / Magú Futsal 2.

- Club Regatas 5 (2) / Godoy Cruz 5 (3).

Programa - Cuartos de final

JUEVES 18

En el Estadio Municipal de Esquel

15:00 Los Gordos vs Maranatha.

17:00 Andes Talleres vs MyL Futsal.

19:00 Cementista vs Jockey Club.

21:00 Godoy Cruz vs Transporte Wenú.