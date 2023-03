Nacho le dijo "bola de mugre" a Julieta

Mientras Nacho y sus compañeros estaban secando a Mora, después de haberla bañado, el hijo de "Rodo" tuvo un comentario un tanto desafortunado con Julieta, que, sin dudas, hizo estallar la red social del pajarito.

A modo de broma, el participante de Gran Hermano lanzó: "Ahora le toca a la otra bola de mugre que no se baña hace tres meses". Su comentario fue en referencia a Julieta Poggio, ya que, en más de una ocasión, “jodió” a su compañera con su higiene.

De hecho, hace algunos días Nacho le pidió a la bailarina que se bañe, y esto tampoco pasó desapercibido en las redes sociales.

A pesar de que el “novio” de "La Tora" hace estos comentarios en chiste, lo cierto es que algunos de los usuarios no tomaron estos dichos como una broma de buen gusto.

Al escuchar la “broma” de Nacho, algunos seguidores de la modelo salieron a defenderla. "Noo que feo que te carguen con eso a los 21 años, alta vergüenza", escribió una usuaria, mientras que otra opinó algo similar: "Yo me muero si me dicen eso"

Sin embargo, fueron más los que decidieron “bancar” al joven a muerte: "Un capo total", tuiteó alguien. De la misma manera, otro fanático del rubio se vio identificado con él: "Nacho somos todos".

Sorprendentemente, la gran mayoría defendió a Nacho, y hasta apuntaron directamente contra Julieta: "Te imaginas bancarte a alguien con olor a orto hace 5 meses me mato", tuiteó una seguidora.

Ante el comentario del participante, varios comenzaron a tratar de sucia a Poggio, pero los fanáticos de la influencer no se quisieron quedar afuera y salieron a defenderla: "Sucio es la campaña que viene haciendo contra Julieta, se olvida que no se cambiaba nunca las medias porque decía que se las robaban, y Marcos decía que no se podía respirar. Este monito no cambia más".