'Nacho' Montenegro marcó la pole en el TCR South America

El día sábado del TCR South America Banco BRB y el TCR Brasil Banco BRB en Velopark tuvo todos los condimentos con dos entrenamientos libres con una gran tormenta y una clasificación a pleno sol y varias banderas rojas en la que el poleman fue el argentino Ignacio Montenegro con el Honda Civic Type R de la Squadra Martino.

Con piso seco y nula experiencia en esa condición de pista, los 16 inscriptos salieron a pista en la Q1. Luego de los veinte minutos, los primeros eliminados fueron Fabiano Cardoso, que solo está participando para TCR Brasil Banco BRB, Fabio Casagrande, Adalberto Baptista y Guilherme Reischl, que se ubicaron 13°, 14°, 15° y 16°, respectivamente.

La Q2 se vio marcada por las banderas rojas. La primera detención fue por un fuerte accidente del uruguayo Enrique Maglione a siete minutos del final que no tuvo consecuencia físicas. La segunda fue por el argentino Fabián Yannantuoni que se quedó detenido en la pista por un problema con su auto. Con esas dos rojas, la tanda estuvo entrecortada y las vueltas rápidas fueron pocas a pesar de que el giro se realizaba en menos de un minuto.

Sacando provecho de esa situación, el radatilense Montenegro pudo sacar una gran vuelta donde marcó 58.892. Por detrás de él, se colocó el brasileño Rafael Suzuki, el argentino Bernardo Llaver, su compañero de equipo, el uruguayo Juan Manuel Casella y el argentino Juan Ángel Rosso. En el top 5 del TCR South America hubo pilotos de las tres nacionalidades que participan del evento.

Del 5° al 10°, se posicionaron el brasileño Pedro Cardoso, el uruguayo Enrique Maglione que pudo marcar un tiempo a pesar de haber generado la primera roja, Manuel Sapag, Rapahel Reis y Fabián Yannantuoni, que con el décimo lugar se aseguró la “pole” para la carrera de la grilla invertida. Los dos que no entraron en la inversión fueron Galid Osman y Diego Nunes que no salió en la segunda tanda por problemas en los frenos. El brasileño del auto #70 fue sancionado por no cumplir el parque cerrado, por lo que largará en la última posición en las dos carreras.

Para este domingo se esperan lluvia nuevamente en las dos carreras. La primera se largara a las 9:10 y la segunda, con grilla invertida, a las 12:55.

DECLARACIONES

“Una nueva pole. La verdad que estoy muy contento. Difícil porque era una pista que no conocíamos en seco y salió una vuelta muy buena porque fue al límite. Creo que no había mucho más. En un momento le pegué a las gomas de la 1 y después me tiré con todo. Hay pequeñas cosas para corregir pero hay que festejar porque era una pista que no conocía.” (Ignacio Montenegro).

“Confieso que estoy un poco triste, porque teníamos mucho potencial para estar en la pole. Las banderas rojas fueron un pequeño obstáculo. Trabajemos para el domingo y las dos carreras. Tengo muchas ganas de ganar una carrera aquí. Mi mayor oportunidad está en la primera carrera. No compito directamente en el campeonato porque no corrí la última etapa. Entonces, intentemos hacer nuestro mejor esfuerzo para luchar por la victoria.” (Rafael Suzuki).

“Me parece un excelente fin de semana del equipo. En nuestra caso hemos estado muy rápido tanto en seco como en el agua casi sin referencia y con un auto bastante crudo porque no habíamos probado nada en esta condición de pista. Si bien había varios que ya conocían el circuito me parece que es muy bueno porque vamos avanzando todas las semanas.” (Bernardo Llaver).

“Todo pasó muy rápido. Cuando entre en la parte rápida después del puente, me pasé un poco y se me fue al auto al pasto. Como llovió mucho había mucha agua, el auto patinó sobre el césped y me convertí en pasajero. Finalmente golpeé los neumáticos. El auto es muy seguro y por suerte estoy bien.” (Enrique Maglione).

CRONOGRAMA

DOMINGO 24

9:10 – Carrera 1 (25 minutos + 1 vuelta) – TCR South America y TCR Brasil

12:55 – Carrera 2 (30 minutes + 1 vuelta) – TCR South America y TCR Brasil

TV

DOMINGO 24

09:00 a 10:00

Brasil (ESPN 4), Argentina (TyC Sports), Uruguay (VTV) y Región (TCR TV).

12:45 a 13:45

Brasil (ESPN 4), Argentina (TyC Sports), Uruguay (VTV) y Región (TCR TV).