"Nacho" Torres podría ser el presidente del PRO

El gobernador chubutense tiene buena relación con ambos y es impulsado por dirigentes del interior para renovar el partido. En el PRO hablan de elegir a Ignacio "Nacho" Torres como presidente del partido para superar la interna entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

El ex presidente quiere volver a liderar el partido pero se encontró con la resistencia de Bullrich, empoderada por su rol en el gobierno de Javier Milei. La ministra de Seguridad, que renunció a la presidencia del partido para asumir en el gabinete libertario, dice que los 24 puntos que sacó en las generales no son prestados, sino que son su capital político.

Bullrich incluso se contactó con su ex rival, Horacio Rodríguez Larreta, para impedir que Macri se quede con el partido. "Me usó a mí para bajarte a vos y a Milei para bajarme a mí, ¿por qué seguimos atrás de él?", le dijo Bullrich al ex jefe de gobierno.

Para evitar un choque directo entre los principales referentes del partido, en el PRO hablan de encontrar una salida consensuada y por eso mencionan a Torres, que además tiene buen diálogo con Larreta y con el gobierno de Milei.

El gobernador de Chubut no busca ser el presidente del partido porque prefiere abocarse a la gestión, pero es impulsado por dirigentes del interior del país que quieren una figura que demuestre una renovación. Torres cumplirá 36 años el próximo 4 de mayo.

Fuente: La Política Online