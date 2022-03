Nació en Neuquén y estuvo en la fiesta de los Oscar

Stephanie Beatriz, actriz de 41 años, llegó a Hollywood por la nominada película "Encanto" y piensa en viajar a Neuquén, ya que aunque allí nació no la conoce.

Stephanie Beatriz pisó la alfombra roja y no solo sorprendió por su belleza y carisma sino también por referirse a la provincia de Neuquén en uno de los premios más prestigiosos de la industria cinematográfica: los Oscar.

Es que la ceremonia número 94 la recibió a la actriz de 41 años por la nominación de la película “Encanto”, donde le da voz a Mirabel Madrigal, en la versión original del filme de Disney. En su paso por la red carpet, el periodista argentino Axel Kuschevatzky indagó sobre su pasado. “¿Cómo nacés en Neuquén? Perdón que te haga esta pregunta”, dijo el también productor cinematográfico.

Simpática a la cámara, la actriz explicó: “Mi madre es de Bolivia y mi padre de Barranquilla. Estuvieron en la Argentina por trabajo. Cuando era bebé se mudaban de un lugar a otro. Cuando tenía dos años llegamos a los Estados Unidos”.

Acto seguido reconoció que conocer su país natal es una cuenta pendiente e incluso sostuvo que “solo conozco Neuquén por libros”. Al mismo tiempo se mostró con ganas de viajar: “Es el plan de este año porque nunca he podido estar”.

SU CARRERA EN EE.UU.

Una vez en Estados Unidos, la familia de Stephanie eligió Texas como lugar de residencia, donde ella fue cultivando su pasión por la actuación. Allá por 2002, y con 21 años, se mudó a Nueva York para encontrar roles que enriquecieran su vida profesional, y ocho años más tarde se instaló definitivamente en Los Ángeles.

Su debut en cine se produjo en 2013 con la película independiente de Destin Daniel Cretton, Short Term 12, junto a Brie Larson y Rami Malek, y de allí en adelante no paró de trabajar. Es que incluso llegó a tener un pequeño rol en Modern Family, Bojack Horseman y One Day at a Time, entre otras. Sin embargo, la sitcom comandada por Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine) cambió por completo su vida, y le permitió demostrar su talento para el género, el cual es aclamado en tierras estadounidenses.

Aunque contrajo matrimonio con su colega, Brad Hoss en 2018, Beatriz se definió como bisexual en 2016, al igual que en la ficción que protagoniza. En este sentido, y en una entrevista con el New York Times, la estrella de Brooklyn Nine-Nine habló la sobre la importancia que tiene su personaje en la vida cotidiana. "Del arte surge el aprendizaje, las conversaciones y el crecimiento. A mí me gusta contar historias, y creo que soy bastante buena en ello".

En esta misma línea, la artista suele hablar abiertamente sobre sus problemas alimenticios para ayudar a quienes estén viviendo situaciones similares. "En la universidad éramos todas mujeres y se creó un clima peligroso, un comportamiento que comenzó a normalizarse", contó en una oportunidad.