Nancy Pazos se encadenó y amordazó frente al Congreso

La periodista generó múltiples reacciones en las redes sociales. “Hago lo que muchos no pueden porque para algo tengo 39 años de profesión”, dijo la exesposa de Diego Santilli.

Nancy Pazos dio la nota una vez más. La comunicadora se decidió a crear una protesta de alto impacto frente al Congreso. Su idea fue encadenarse y amordazarse para protestar contra la reforma laboral. Esto se dio en el marco de una nueva marcha de la CGT y otros sectores sindicales.

En concreto, Nancy Pazos protestó contra la derogación del Estatuto del Periodista, lo que implicaría el final de “indemnización agravada”, que llevaba a un empleador a pagarle 10 sueldos consecutivos a un comunicador que despidiera sin causa. Esto posibilitaba que no se despida a un profesional por su opinión o una investigación especial.

Otro de los puntos contra los que fue Nancy Pazos en esta extrema protesta fue el fin de la “cláusula de conciencia”. Esto le permitía a un periodista retirarse de un medio con indemnización si la línea editorial del medio de comunicación cambiaba drásticamente por cualquier motivo.

En resumen, Nancy Pazos y otros profesionales entienden que la derogación del Estatuto del Periodista, vigente desde 1946, sería dejar a la deriva a muchos comunicadores. Por lo cual, la exesposa del ministro de Interior, Diego Santilli, se decidió a hacer esta protesta que llamó la atención de todos en las redes sociales.

La acción de protesta de Nancy Pazos llevó a que su nombre se convirtiera en tendencia en las redes sociales. Más precisamente en X, donde no todas las opiniones fueron a favor de su manifestación. Muchos calificaron desde un tono burlista la decisión de la periodista mientras la sesión se llevaba a cabo dentro del Congreso. “Este gobierno nos quiere así a los periodistas”, dijo la panelista de A la Barbarossa en Instagram.