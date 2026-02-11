Nancy Pazos se encadenó y amordazó frente al Congreso

Nancy Pazos dio la nota una vez más. La comunicadora se decidió a crear una protesta de alto impacto frente al Congreso. Su idea fue encadenarse y amordazarse para protestar contra la reforma laboral. Esto se dio en el marco de una nueva marcha de la CGT y otros sectores sindicales.
En concreto, Nancy Pazos protestó contra la derogación del Estatuto del Periodista, lo que implicaría el final de “indemnización agravada”, que llevaba a un empleador a pagarle 10 sueldos consecutivos a un comunicador que despidiera sin causa. Esto posibilitaba que no se despida a un profesional por su opinión o una investigación especial.
Otro de los puntos contra los que fue Nancy Pazos en esta extrema protesta fue el fin de la “cláusula de conciencia”. Esto le permitía a un periodista retirarse de un medio con indemnización si la línea editorial del medio de comunicación cambiaba drásticamente por cualquier motivo.
En resumen, Nancy Pazos y otros profesionales entienden que la derogación del Estatuto del Periodista, vigente desde 1946, sería dejar a la deriva a muchos comunicadores. Por lo cual, la exesposa del ministro de Interior, Diego Santilli, se decidió a hacer esta protesta que llamó la atención de todos en las redes sociales.
La acción de protesta de Nancy Pazos llevó a que su nombre se convirtiera en tendencia en las redes sociales. Más precisamente en X, donde no todas las opiniones fueron a favor de su manifestación. Muchos calificaron desde un tono burlista la decisión de la periodista mientras la sesión se llevaba a cabo dentro del Congreso. “Este gobierno nos quiere así a los periodistas”, dijo la panelista de A la Barbarossa en Instagram.