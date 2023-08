La actriz uruguaya estaba por reaparecer en la televisión argentina, pero se conocieron detalles que la distanciarían de la pantalla luego de la pelea con la ex de Benjamín Vicuña.

Natalia Oreiro no quiere ver a Pampita y se bajó de un homenaje

El periodista de espectáculos Ángel de Brito sacó a la luz una drástica decisión atribuida a Natalia Oreiro respecto a su involucramiento en el "Bailando 2023", tras las polémicas palabras de Pampita en "LAM". Carolina Ardohain dejó claro que no trabajaría con "una actriz" debido a los rumores de un affaire con Benjamín Vicuña en 2015, apuntando directamente a la artista uruguaya.

En este tenso contexto, Ángel de Brito reveló que Natalia había sido seleccionada por el equipo del "Bailando 2023" para ser honrada en la pista, pero habría decidido retirarse de la participación para evitar coincidir con Pampita, quien forma parte del jurado del programa de Marcelo Tinelli.

"Acá vino Pampita y se armó un tremendo bolonqui porque habló de la actriz, que es Natalia Oreiro. Bueno, Natalia estaba cerrada por un equipo para hacer el homenaje", compartió el conductor de "Los Ángeles de la Mañana".

"Había un equipo que ya tenía cerrada a Natalia para hacerle un homenaje en la pista. Creo que ese homenaje no lo vamos a ver", añadió De Brito, con una observación picante: "Salvo que a Natalia diga 'me importa todo un huevo y que me digan todo en la cara'".

Para culminar, Ángel de Brito reveló que el plan de que Natalia Oreiro participe en el programa estaba establecido antes de que el conflicto con Pampita resurgiera: "Esto estaba pautado antes de que Pampita hablara acá", concluyó el polémico conductor.