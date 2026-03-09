Un comentario de Nati Jota sobre Lionel Messi generó reacciones en las redes sociales. Antonela Roccuzzo dejó de seguir a la periodista tras el posteo.

Nati Jota se burló de Messi por su saludo con Trump y Antonela dejó de seguirla

Un comentario irónico de la influencer y panelista Nati Jota generó repercusiones en las redes sociales luego de la visita de Lionel Messi y el plantel de Inter Miami CF al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Allí, el capitán de la Selección Argentina –junto a Rodrigo De Paul y Javier Mascherano, entre otros- le festejaron al presidente estadounidense una serie de bravuconadas.

La conductora de la plataforma de streaming Olga utilizó su cuenta en la plataforma X para referirse a la actitud de Messi. En su mensaje, comparó la situación con una salida escolar donde el alumno desconoce el destino.

"Para mí, recién hoy Messi no leyó la libreta de comunicaciones de dónde era la excursión", escribió la comunicadora. La frase fue interpretada por diversos usuarios como una alusión a una supuesta desorientación del futbolista durante el evento institucional.

El posteo inició un debate digital entre quienes defendieron el tono de broma y aquellos que consideraron el comentario como una falta de respeto hacia el deportista rosarino. La situación sumó un nuevo componente tras un movimiento en las plataformas digitales.

La controversia aumentó cuando se confirmó que Antonela Roccuzzo dejó de seguir a Nati Jota en la red social Instagram. La acción fue vinculada de manera directa con la publicación referida al encuentro en la sede de gobierno estadounidense.

La decisión de la pareja del futbolista captó la atención de los seguidores, quienes monitorean constantemente las interacciones de las figuras públicas vinculadas al ámbito del fútbol internacional.

El encuentro entre el plantel de la Major League Soccer y el mandatario Donald Trump se dio en el marco de un reconocimiento oficial. La actividad formó parte de la agenda vinculada al crecimiento de la disciplina en el país norteamericano, aunque Messi se diferenció de sus compañeros por hacer de escolta de Trump, junto al dueño del Inter Miami, Jorge Mas.

Las imágenes de la delegación en la Casa Blanca tuvieron un alcance global. El impacto del comentario y la posterior reacción en las redes sociales se integraron a la conversación sobre la exposición pública permanente del astro argentino. Y Nati Jota no fue la única que lo cuestionó.