El Patagónico | Deportes | HOCKEY - 06 noviembre 2023

Náutico Rada Tilly se coronó campeón en Primera Damas

Conquistó el título del torneo Clausura de Césped 2023 de la Asociación Austral de Hóckey. Los otros campeones fueron el 'Cala' en la Sub 19, Portugués en Sub 16, Náutico Amarillo en Sub 16B y Chenque RC en Sub 14.