Nazareno López cerró un fin de semana inolvidable

El piloto entrerriano se quedó con el triunfo en la segunda carrera de la 10ª fecha del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional.

Nazareno López se quedó con la victoria en la segunda carrera de la 10ª fecha del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional, en el marco del “Gran Premio Coronación”, que se disputó en el autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín. Bajo un domingo caluroso, el gran protagonista del fin de semana fue el piloto de Gualeguaychú, Entre Ríos, quien alcanzó su cuarta victoria en 2025, igualando al campeón Julián Ramos.

Fue un fin de semana inolvidable para López, que además logró dos victorias y una pole position. Largando desde el septimo lugar, consiguió avanzar varias posiciones hasta quedarse con el triunfo, superando al campeón argentino Julián Ramos en la largada. A partir de ahí, dominó la carrera con autoridad. López completó las 17 vueltas de la competencia con un tiempo de 26m06s439/1000, a una velocidad promedio de 161,175km/h.

Tomás Campra del Giavedoni Motorsport finalizó segundo a 411/1000 de diferencia obteniendo valiosos puntos para quedarse con el subcampeonato argentino de la Formula Nacional. En tanto, Chuck cruzó tercero la meta a 5.142/1000 de la punta.

Lautaro Campione (MG Ramini), Santiago Chiarello (MG Ramini), Federico Diaz Quaglia (Ubaldo Ayala Racing Team), Daniella Oré (Fauro Sport), Bautista Faccioli (MR Racing), el campeón argentino, Julián Ramos (CB Racing) y Alejandro Guttlein (Ubaldo Ayala Racing Team) cerraron los diez mejores de la carrera.

Nazareno López, ganador de la 10ª fecha, expresó: “Fue un año de mucho aprendizaje. Estoy muy feliz por todo lo logrado y muy contento. Obtuve cuatro victorias, que no es poco, y además pude ganar las dos finales de la 10ª fecha. Me voy muy satisfecho, cerrando la temporada de la mejor manera”.

El Campeonato de Equipos de la Fórmula Nacional tuvo como campeón al MG Ramini, equipo dirigido por Marcelo Ramini, que sumó un total de 563 puntos a lo largo de la temporada. Con ese registro, fue el líder del certamen y se quedó con la corona del campeonato de equipos.

Disputadas 10 fechas, el Campeonato Argentino de Fórmula Nacional lo lidera el nuevo campeón Julián Ramos (CB Racing) con 363, segundo está Tomás Campra (Giavedoni Motorsport) con 319, tercero Santiago Chiarello (MG Ramini) con 285, cuarto Nazareno López (Naza Lopez Competición) con 278 y quinto Manuel Álvarez Castaño (Fauro Sport) con 252.