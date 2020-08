"Necesitamos que la Provincia tome la decisión de escucharnos"

Evaristo Cual, habitante de Gan Gan y referente de la comunidad tehuelche de la región, destacó este lunes “la participación espontánea de vecinos” de las localidades de la Meseta Central en las movilizaciones que se realizaron la semana última y el mes anterior para pedir por el desarrollo y la generación de fuentes de empleo.

“Se está reclamando solamente trabajo, no se está pidiendo otra cosa más que eso”, dijo Cual en declaraciones a LU 20 Radio Chubut donde fue consultado sobre las manifestaciones que reunieron a un gran número de vecinos de Gan Gan, Gastre, Las Plumas, Blancuntre y otros puntos.

Precisó que “la familia de la Meseta la está pasando mal”, y puso como ejemplo que “una familia de 4 integrantes necesita para sobrevivir 1.000 pesos por día, para tener dos comidas por día. Estamos hablando de 30.000 pesos por mes. A eso hay que sumarles los servicios básicos, como la calefacción, la luz eléctrica. Y hay que sumarle vestirse. Supera tranquilamente los 40.000 pesos”.

Mencionó en este contexto que en su caso particular “soy monotributista y estoy pagando 3.000 pesos. Obviamente estoy atrasado unas cuotas, entonces no tengo los salarios familiares ni obra social porque no es fácil adherirse si sos monotributista”.

“Hay muchas familias como la mía. Muchas no tienen trabajo y sobreviven de las ayudas del Estado”, comentó.

Merecedores de derechos

Y dijo de manera enfática que “esta situación tiene que terminar. También somos argentinos y merecedores de derechos. Y el derecho a vivir dignamente se puede satisfacer haciendo cosas que no se han hecho en los últimos años”.

“Por eso hemos decidido movilizarnos, porque vemos que otras zonas de la provincia viven no solamente del empleo público, como en la Cordillera tienen el turismo de la nieve. Nosotros no tenemos ríos, lagos, no tenemos costa de mar para contar con ballenas o pesca”, agregó.

Y además sumó que en la Meseta “hace años que la actividad ganadera está sufriendo. Un productor de la zona no puede dar trabajo porque solo produce para autoabastecerse”.

Oportunidad

Analizó Cual en este sentido: “Veo que en las grandes ciudades hay movilizaciones porque no pagan el sueldo, porque no tienen trabajo, porque no aumentan los salarios; y esas cosas se podrían dar si el Estado tiene ingresos. Entonces si no dejamos que estas actividades empiecen a desarrollarse, ¿a qué tipo de trabajo nos estamos refiriendo?”

En este contexto, en particular dijo que en la región “vemos que la oportunidad viene del lado de la minería. Y que depende del Ejecutivo, y de los legisladores”.

En particular sostuvo que Navidad, gran yacimiento de plata que se encuentra entre Gan Gan y Gastre, “es un proyecto que no va a utilizar cianuro, que es una de las mayores preocupaciones de la comunidad desde 2003”.

Así, consideró que “están todas las condiciones dadas en términos de medio ambiente y de seguridad social para que el proyecto se dé; así que estamos reclamando que de una vez por todas se habilite este proyecto que está estancado desde hace más de 10 años”.

Enfatizó que “está el proyecto para comenzar con la explotación, cosa que no se ha logrado por la falta de legislación”.

Al respecto indicó que “hace más de 17 años se hizo la Ley 5.001 sin consultarnos a nosotros”, al aludir a la legislación que restringe el desarrollo minero a partir del plebiscito que se realizó en Esquel en 2003.

“Necesitamos que la Provincia tome la decisión de escucharnos. No estamos haciendo cortes de ruta ni movilizaciones que obstaculicen el desarrollo pleno del Gobierno, sino que estamos pidiendo algo claro: que se nos dé la posibilidad de seguir viviendo acá y de trabajar”, dijo.

Y cerró: “Todos los jóvenes que se han movido espontáneamente en la Meseta solamente quieren vivir mejor”.