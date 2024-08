"Negro" Enrique a Adorni: "Están los boludos, los muy boludos y vos"

El campeón del mundo en 1986, Héctor "El Negro" Enrique, arremetió contra el vocero presidencial Manuel Adorni tras sus comentarios despectivos sobre Diego Maradona, en un video donde no ahorró en calificativos.

Héctor "El Negro" Enrique, quien formó parte del plantel que se coronó campeón del mundo en 1986 junto a Diego Armando Maradona, se mostró indignado tras las recientes declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, en las que este último restó importancia a la figura del astro argentino.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Enrique arremetió sin rodeos contra el vocero que juega al Age of Empires II los fines de semana, cuestionando su inteligencia y señalando: "Me llegó un video de este muchacho Adorni, que es el campeón del mundo de los pelotudos y se cree que es vivo. Gracias a Dios, no nombraste al más grande de todos, el Diego. Están los boludos, los muy boludos y vos".