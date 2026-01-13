Neuquén y Salta ya son prueba piloto en la venta del país

Conicet y la UBA crearon el mapa interactivo “Observatorio de tierras”. Detectaron diversas zonas del país que no cumplen con la ley y tienen vendido al extranjero más del 15 por ciento del área por departamento.

Poner la tierra nacional a la venta es intención del gobierno nacional hace mucho tiempo. Fue Manuel Adorni el encargado de afirmarlo categóricamente hace exactamente un mes; señaló que se iba a “liberar la extranjerización y cambiar el uso de tierras rurales” tras un incendio.

Llegó enero, la Patagonia se prende fuego, miles de hectáreas fueron arrasadas por las llamas y las inquietudes son profundas en relación al futuro de la tierra del sur.

Centrados en el estudio pormenorizado de los dueños del suelo argentino, el Conicet junto a la UBA desarrollaron un mapa interactivo llamado “Observatorio de Tierras”: a través del mismo, se puede identificar en dónde están las zonas que superan el límite establecido por ley de venta de tierra a personas o empresas extranjeras.

AGUA, TIERRAS RARAS Y MINERALES RICOS

“El problema es la intencionalidad de derogar la normativa en este momento. Nosotros veníamos desarrollando investigaciones sobre el acceso a las tierras en América Latina y en Argentina. Cuando Manuel Adorni anunció en una misma oración con el cinismo clásico la idea de que se iban a liberar la extranjerización de las tierras que se iban a poder cambiar el uso de tierras rurales luego de incendio, entendimos que nosotros teníamos una información importante para poner en común con la sociedad. Están queriendo discutir de nuevo en el tapete y modificar la Ley de Tierras, y con las herramientas que tenemos hicimos el mapa para ver el índica de extranjerización de tierras de cada uno de sus lugares”, explicó a Página/12 uno de los participantes del proyecto, Matías Oberlin, y describió que en este contexto decidieron realizar el mapa interactivo para que se pueda ver el nivel de extranjerización de la tierra en cada departamento.

“En cuanto a tierras rurales, se libera la compra por parte de privados extranjeros. También se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio, una ley del diputado Máximo Kirchner que atenta directamente contra la producción”, justificó el 9 de diciembre pasado Adorni al dar a conocer las conclusiones a las que había llegado el Gobierno de Javier Milei en el Consejo de Mayo.

El investigador del Conicet advirtió que existen cuatro casos, como Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta), donde la extranjerización supera el 50 por ciento. En esas zonas se concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos minerales.

Según la investigación realizada para este mapa, hay 36 distritos que ya exceden el límite legal que señala que ninguna provincia puede exceder el límite de un 15 por ciento de territorio en manos de extranjeros.

El evidente fin del Gobierno y su proyecto consecuente es derogar la Ley de Protección al Dominio Nacional de la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, más conocida como Ley de Tierras N° 26.737, que data de 2011. Cabe preguntarse, qué otro fin puede tener la derogación de esta ley si no es la indiscriminada venta de tierras al extranjero.

Lo más preocupante de la extranjerización de tierras es la mirada a futuro sobre la intención de abrir los límites de la venta. Se trata del acceso a zonas con recursos escasos como el agua, tierras raras, minerales ricos. El mapa te permite identificar las ventas con tres marcas: la marca verde indica que ese departamento está por debajo del límite por ley, amarillo es cuando supera el promedio nacional y rojo es cuando excede el límite por ley en el departamento, que es del 15 por ciento.