De momento, el libertario no podrá tener una cuenta en inglés en la red social de su "amigo" Elon Musk por infringir las normas de la comunidad.

A Javier Milei le suspendieron la cuenta de X en inglés

El presidente Javier Milei sorprendió este lunes con el lanzamiento de sus redes sociales en inglés, pero la expectativa parece que duró un suspiro ya que en cuestión de horas le suspendieron la cuenta de X.

En medio de una jornada con críticas por esta iniciativa, desde fuentes oficiales argumentaron que la idea apunta a ampliar el alcance internacional de su mensaje, fortalecer el vínculo con audiencias extranjeras y difundir de manera directa las políticas impulsadas por su gestión.

De todos modos, resultó bastante inédito que un presidente de la Argentina decida empezar a comunicar en otro idioma que no sea el castellano.

“Los invito a seguir mis cuentas oficiales en inglés”, había adelantado Milei en una grabación, en la que agradeció el acompañamiento y reafirmó su compromiso con la difusión de lo que define como “las ideas de la libertad” a nivel mundial.

De todos modos, la alegría duró poco. Justamente la red social del supuesto amigo del libertario, Elon Musk, le bajó la cuenta recientemente lanzada.

Luego de cinco horas activa, X suspendió la cuenta @JMilei_English por infringir las normas de la comunidad. Algunas de las faltas que conllevan esta sanción son el ciberacoso, los discursos de odio, la proliferación de noticias falsas y compartir contenido multimedia "delicado".