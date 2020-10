Newbery presentó al "Pitu" Barrientos de manera oficial

El presidente de Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, Leoncio Gatti, le dio la bienvenida oficial al mediocampista Pablo "Pitu" Barrientos en la sede del club y estuvo acompañado por el vice presidente Leonardo Barrientos y la familia de "Keto" Caro, ya que además se descubrió el mural que se pintó en el gimnasio de la institución.

"Queremos inaugurar el mural de Keto que fue una persona muy importante para Newbery, y para la ciudad de Comodoro Rivadavia. La presencia de su familia es algo muy importante para nosotros hoy", afirmó este mediodía Leoncio Gatti, quien además estuvo acompañado por el viceintendente de la ciudad Othar Macharashvili.

Por su parte, el flamante refuerzo del equipo que dirige Javier Guerreiro afirmó emocionado: "soy un agradecido a todo el club y a mucha gente que no puede estar hoy físicamente pero que la tenemos muy presente. Para mí es algo muy importante este momento, nunca vestí esta camiseta pero la amo. Estaré muy contenido y con muchas expectativas por lo que se viene".

Por su parte, el vicepresidente del club, Leonardo Barrientos habló sobre la figura de "Keto" Caro al afirmar que "es un momento muy especial hoy para el club por la obra de Keto, quien hizo mucho en lo social en Comodoro rescatando chicos de la calle, y eso es muy bueno. Cuando decidimos hacer el mural, y lo dimos a conocer tuvimos buena respuesta de la gente y no solo de Newbery así que estamos muy contentos por esto y porque hoy su familia nos puede acompañar".

La pared estaba tapada con una tela negra, y con ayuda de dos familiares del histórico formador se procedió a destapar la pintura que realizó el artista Christian English, y quedó así inmortalizada la figura de "Keto" en el gimnasio del club.

Por otra parte, el presidente del “Lobo” habló además de la parte deportiva del equipo, y aclaró que "en cuanto al plantel, el 90 por ciento de los jugadores es de acá, del ámbito local. Queremos apostar al nivel que hay de Comodoro Rivadavia. Básicamente decidimos no traer gente de afuera por el contexto de la pandemia, y por eso armamos un plantel muy amplio pero apuntando a lo que tenemos en la ciudad".

A su vez fue consultado sobre los entrenamientos luego de los hisopados correspondientes, y aclaró: "todavía no tenemos el formato del torneo, hablé anoche con “Kelo” Carrizo pero no hay novedades. Ya hicimos el testeo el mismo día que el resto de los clubes y nos dio negativo. No sabemos cuándo vamos a entrenar, creo que el lunes pero no está confirmado".