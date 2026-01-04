Goleó a Deportivo Villalonga por el partido de ida de cuartos de final del Torneo Regional Federal Amateur. Los goles los marcaron Domínguez, Rubio y Sosa.

Newbery se hizo fuerte en "La Madriguera" y se impuso 3-0

Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia goleó este domingo de local 3-0 a Deportivo Villalonga, de Villalonga, provincia de Buenos Aires, por el partido de ida de los cuartos de final de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.

El encuentro, que se jugó en La Madriguera, tuvo el arbitraje del neuquino Ulises Jerónimo. Los goles fueron marcados en el segundo tiempo: Franco Domínguez, Ariel Rubio y Alex Sosa.

De esa manera, el “Lobo” se hizo fuerte en su cancha y ahora irá con una importante ventaja a Villalonga en busca de meterse en las semifinales.

En los primeros 45’, fue Newbery el que tuvo las chances para abrir el marcador. Intentó por todos los medios, pero el resultado recién pudo modificarlo en la segunda etapa.

En el primer tiempo, Franco Domínguez estuvo cerca de abrir el marcador, con un cabezazo que se fue apenas por arriba.

Minuto después, el “Lobo” tuvo otra chance en los pies de Leonardo Valdez, quien en un ataque, la pelota quedó para el arquero Edgardo Iturburu, cuando Arturo Mendoza llegaba para convertir.

El dueño de casa volvió a generar peligro con un remate de Lucas Villalba, y más tarde, el local estuvo cerca con Valdez, que salvó el arquero Iturburu.

En el final, Newbery abrió el marcador, pero el gol de Leonardo Valdez fue invalidado por posición adelantada. Más adelante, el “Flaco” Domínguez la bajó de pecho, gambeteó al arquero, y la pelota quedó en las manos de Iturburu.

De esa manera, y luego de tres minutos de descuento, se fueron a los vestuarios sin abrir el marcador, pero con un “Lobo” que fue claramente superior.

En el comienzo de la segunda etapa, la visita tuvo una chance con un tiro libre de Nahuel Ocares, que se fue alto.

Sin embargo, tres minutos después, Newbery abrió el marcador, por intermedio de Domínguez, luego de un centro de René Billalba.

Minutos después, Newbery aumentó en el marcador. Lucas Villalba ejecutó un tiro libre, Gastón Barrientos cabeceó, la pelota la tocó Iturburu, pero Ariel Rubio, tomó el rebote, y de cabeza, no perdonó y así puso las cosas 2-0.

Cerca de los 30’, Villalonga tuvo otro tiro libre en los pies del ingresado Antonio Erburu, pero su remate se fue alto.

Hasta que a los 32’, apareció Alex Sosa para definir por arriba y sentenciar el encuentro 3-0, luego de un gran pase de Domínguez.

En tiempo de descuento, el refuerzo Lucas Pugh tuvo el cuarto, pero no pudo definir y el partido llegó a su fin.

La revancha se disputará una semana después en el estadio “Miguel A. Recondo” de Villalonga. El ganador de esta llave jugará en las semifinales con el vencedor de Boxing Club de Río Gallegos y Camioneros de Río Grande, quienes se enfrentaron en Tierra del Fuego y empataron 1-1.

Aarón Camino marcó el tanto de Camioneros, mientras que Facundo Erramuspe anotó el gol del elenco de la capital santacruceña.

Síntesis

Jorge Newbery 3 / Deportivo Villalonga 0

Jorge Newbery: Lucas Rodríguez; Ariel Rubio, Fausto Viegas, Gastón Barrientos y René Billalba; José Vivanco, Lucas Villalba, Alex Sosa y Franco Domínguez; Leonardo Valdez y Arturo Mendoza. DT: Hugo Barrientos.

Deportivo Villalonga: Edgardo Iturburu; Ignacio Menechella, Ezequiel Rodríguez, Jonathan Quiroga y Rubén Fernández; Nahuel Ocares, Maicol Curallán, Simón De León e Iván Eberling; Alejo De León y Eric Tourville. DT: Cristian Haure.

Goles ST: 5’ Franco Domínguez (JN), 12’ Ariel Rubio (JN) y 28’ Alex Sosa (JN).

Cambios ST: 15’ Braian Toro x A. De León (DV) y Antonio Erburu x S. De León (DV), 17’ Lucas Pugh x Valdez (JN) y Alex Vera x Vivanco (JN), 23’ Ramiro Córdoba x Curallán (DV), 24’ Marcos Rouzies x Rubio (JN), 33’ Juan Pablo Schwazenberg x Billalba (JN). 40’ Alan Mayer x Eberling x Lautaro Ilgner x Tourville (DV).

Incidencias: No se registraron.

Arbitro: Ulises Jerónimo (Neuquén).

Cancha: Jorge Newbery.

Panorama de Cuartos de final - ida

DOMINGO 4

En Comodoro Rivadavia (Chubut)

- Jorge Newbery (C. Rivadavia) 3 (Franco Domínguez, Ariel Rubio y Axel Sosa) / Deportivo Villalonga (Villalonga, Buenos Aires) 0.

En Río Grande (Tierra del Fuego)

- Camioneros (Río Grande) 1 (Aarón Camino) / Boxing Club (Río Gallegos) 1 (Facundo Erramuspe).

En El Chañar (Neuquén)

- San Patricio de El Chañar (Neuquén) 1 (Pablo Figueroa) / La Amistad (Cipolletti) 2 (Diego Martínez y Yoel Juárez -p-).

En Villa Regina (Río Negro)

- Atlético Regina (Villa Regina) 1 (Facundo Gutiérrez) / Deportivo Roca (General Roca) 1 (Santiago Villalba).