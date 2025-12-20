Se miden este domingo a las 17 en La Madriguera por la revancha de la 3ª ronda de la Región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur.

Newbery y CAI se juegan su continuidad en el Regional

Jorge Newbery recibirá este domingo a Comisión de Actividades Infantiles por el partido de vuelta de la tercera ronda -octavos de final- de la Región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur 2025-2026.

El encuentro, que se jugará en La Madriguera, dará comienzo a las 17 tendrá el arbitraje de Juan Ignacio Nebbietti de la Liga de Río Colorado, acompañado por Emiliano Bustos, también de Río Colorado, y Felipe Zonco de Coronel Dorrego. Además, Marcos Gómez, de Bahía Blanca, fue designado como cuarto árbitro.

Se enfrentaron el último domingo en el Estadio Municipal Comodoro en un partido donde ambos no pudieron con el cero.

El ganador de este juego, se clasificará a los cuartos de final, instancia en donde se las verá con el ganador de Deportivo Villalonga-Juan José Moreno, que en el partido de ida jugado en Puerto Madryn, fue victoria del equipo “naranja” por 2-1.