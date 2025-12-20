El automovilismo provincial pondrá primera el 15 de marzo en Trelew

La Federación Chubutense dio a conocer el calendario correspondiente al año 2026 del TC Austral, TC Patagónico, R-12, TP Gol 1.6 y TP 1.100cc.

La Federación Chubutense de Automovilismo dio a conocer el último jueves en la localidad de Gaiman, el calendario correspondiente a la temporada 2026.

En ese contexto, el comienzo del campeonato provincial de las cinco categorías de pista -el TC Austral, TC Patagónico, Renault 12, TP Gol 1.6 y TP 1.100cc-, dará inicio el 15 de marzo en el autódromo Mar y Valle de Trelew.

La segunda fecha, mientras tanto, se correrá el 12 de abril en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia.

En total, y como pasó en la pasada temporada, serán diez competencias, destacando que la cuarta y quinta será fecha doble -en Comodoro el 14 de junio-, mientras que la octava y novena, será de la misma manera, pero en Trelew, prevista para el 11 de octubre.

El Gran Premio Coronación se correrá el 8 de noviembre, bajo la organización del Auto Moto Club de Comodoro Rivadavia y -como todas las pruebas- con la fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo.

Con miras a la nueva temporada, los pilotos que lucirán el ‘1’ son: Miguel Otero (TC Austral), Emiliano López (TC Patagónico), Marcos Panquilto (tricampeón en R-12), Pablo Pires (tricampeón del TP Gol 1.6) y Martín Jones (TP 1.100cc).

A continuación se detalla el calendario del campeonato provincial de automovilismo de las categorías de pista que arrancará el 15 de marzo en Trelew.

…………….

Calendario 2026

1ª fecha

15 de marzo – Asociación Mar y Valle (Trelew).

2ª fecha

12 de abril – Auto Moto Club (Comodoro Rivadavia).

3ª fecha

10 de mayo – AMyV (Trelew).

4ª y 5ª fecha

14 de junio – AMC (C. Rivadavia).

6ª fecha

9 de agosto – AMyV (Trelew).

7ª fecha

13 de septiembre – AMC (C. Rivadavia).

8ª y 9ª fecha

11 de octubre – AMyV (Trelew).

10ª fecha

8 de noviembre – AMC (C. Rivadavia).