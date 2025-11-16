El “Lobo” venció 2-0 a Empleados de Comercio de Trelew, mientras que el “Azzurro” le ganó 3-2 a Camioneros de Caleta Olivia.

Newbery y la CAI dieron otro paso importante en el Regional

Jorge Newbery y Comisión de Actividades Infantiles, ambos de Comodoro Rivadavia, dieron este domingo un paso importante en su búsqueda por clasificarse a la siguiente instancia del Torneo Regional Federal Amateur.

En ese contexto, el “Lobo” le ganó de local 2-0 a Club Empleados de Comercio de Trelew y quedó en lo alto de la Zona 11 de la Región Patagonia.

Los goles del “Aeronauta” los marcaron Arturo Mendoza -de tiro libre- y Alexander Vera. El partido, que se jugó en “La Madriguera”, fue arbitrado por Jonathan Galleguillo de Caleta Olivia, quien expulsó a cuatro jugadores: en primer lugar se fueron con roja Franco Domínguez en el local, y Juan Carlos Silva en la visita. Mientras que en el segundo tiempo, el que vio la roja fue Vera en el dueño de casa y José Luis González, en el cuadro del Valle del Chubut.

De esa manera, Newbery se afirma en la punta de la zona, lo mismo que Comisión de Actividades Infantiles, que tuvo que remarla desde abajo para irse con los tres puntos de Caleta Olivia.

En un partido que comenzó mucho antes del horario que estaba estipulado (17), el “Azzurro” tuvo que luchar más de la cuenta para imponerse finalmente de visitante 3-2 ante el colista y eliminado Camioneros de Caleta Olivia.

El encuentro se jugó en el Estadio Municipal “Juan Domingo Perón”, con el arbitraje de Fabio Kiona de Comandante Luis Piedra Buena, en donde el local se puso en ventaja a través de Luciano Garcés a los 8’ de juego.

El conjunto santacruceño aumentó la ventaja por intermedio de Ricardo Vergara (20’), pero en el segundo tiempo, el “Azzurro” dio vuelta la historia.

Primero descontó Alejandro Manchot (30’), luego empató José Vivanco (10’) y a poco del final, y desde el punto del penal, José Chacón (44’) marcó el tercero para la CAI, que comenzó sufriendo, pero que se llevó un gran triunfo que le permite quedar ahí nomás de la clasificación. En este partido, el local terminó con diez por expulsión de Jesús Medina a los 32’ del segundo tiempo.

En la próxima fecha, Newbery recibirá a Camioneros y la CAI visitará al CEC, sabiendo que ambos con un empate, los dejará en lo más alto de la tabla y clasificados para la segunda fase.

Panorama de la 5ª fecha

DOMINGO 16 – Zona 11

En Comodoro Rivadavia

- Jorge Newbery 2 / Club Empleados de Comercio 0.

En Caleta Olivia

- Camioneros 2 / Comisión de Actividades Infantiles 3.

Próxima fecha (6ª)

- Jorge Newbery vs Camioneros.

- Centro Empleados de Comercio vs CAI.