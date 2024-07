Nicolás Trosset ganó la 8ª fecha del TC en Posadas

Vibrante, incierta, dura, intensa y atractiva, fue la final que por la 8va. fecha del campeonato del Turismo Carretera se corrió este domingo en el autódromo de la ciudad de Posadas, Misiones y que ganó, de manera contundente, Nicolás Trosset, con el Ford Mustang que le atiende el equipo MV Racing.

La lluvia, particular protagonista del evento, hizo que la final misionera no fuera para nada lineal sino todo lo contrario, ya que el estado de la pista provocaba situaciones diferentes que exponían a autos y protagonistas a despistes, golpes y errores propios de la escasa visibilidad y del estado de piso y banquinas.

A todo esto, el piloto de Arrecifes, Nicolás Trosset, hizo todo bien. No cometió errores, supo mantener distancia y velocidad adecuada, sortear dos relanzamientos sin problemas y quedarse con el triunfo luego de 113 carreras en el TC , logrando el segundo halago en la categoría luego de aquella victoria en San Nicolás el 12 de setiembre del año 2020, con un Dodge.

Detrás de éste llegó en el segundo lugar Marcos Quijada, ganador de la segunda serie, con el Chevrolet Camaro que siempre estuvo en esa posición y expectante, tercero arribó, Jose Manuel Urcera, cuarto, el campeón Mariano Werner, ambos con sendos Ford Mustang, para completar un cuarteto con autos de nueva generación, quinto arribó Santiago Mangoni, con Chevrolet, informó la página de la ACTC.

Por su parte, el comodorense Marcelo Agrelo, con la Dodge del Maquin Parts, que llegó a figurar en el puesto 12º, al final terminó en la 23ª posición. En horas de la mañana, el piloto chubutense había quedado noveno en la segunda serie, pero luego subió un puesto a raíz del recargo que sufrió Lautaro de La Iglesia por maniobra peligrosa en contra de su auto nº 127.

"Estoy feliz y emocionado por este triunfo, que no es otra cosa que una recompensa a tanto trabajo y esfuerzo. Tuve altibajos y muchas piedras en el camino, pero nunca bajé los brazos. Le dedico este triunfo a mi vieja que me ayudó desde el cielo. El auto funcionó de maravillas todo el fin de semana y pensé que la lluvia me iba a complicar, pero por suerte todo funcionó bárbaro, el equipo hizo un gran trabajo…se merecían este resultado”, afirmó el ganador de la final.

Nicolás Trosset, nació un 8 de enero de 1990, en Arrecifes, es sobrino de Norberto Fontana. Se consagró campeón de la Fórmula Renault en el año 2010, se incorporó luego al TC Mouras y más tarde al TC Pista, donde se consagró subcampeón en el año 2013. Debutó en el Turismo Carretera en 2014 manejando un Dodge.

Luego de 8 fechas corridas, el campeonato del TC, está liderado por José Manuel Urcera: 234 puntos, segundo, Julián Santero: 226, tercero, Mauricio Lambiris: 225,5, cuarto, Diego Ciantini: 217 y quinto, Mariano Werner: 211,5 unidades. Marcelo Agrelo se ubica 28º con 116,5 unidades.

La próxima carrera será el 28 de julio en el autódromo de Villicúm, San Juan, para completar la 9ª fecha del TC y el TC Pista.

....................

Panorama - 25 vueltas

1º Nicolás Trosset (Ford Mustang) 48'16’’729/1000

2º Marcos Quijada (Chevrolet Camaro) a 3'468/1000

3º José Manuel Urcera (Ford Mustang) a 7'783/1000

4º Mariano Werner (Ford Mustang) a 9'617/1000

5º Santiago Mangoni (Chevrolet) a 10'573/1000

6º Ricardo Risatti (Chevrolet Camaro) a 10'947/1000

7º Mauricio Lambiris (Ford Mustang) a 12'001/1000

8º Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro) a 12'521/1000

9º Valentín Aguirre (Chevrolet) a 14'928/1000

10º Gastón Mazzacane (Chevrolet) a 19'748/1000

23º Marcelo Agrelo (Dodge) a 46'776/1000