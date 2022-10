No circularán los colectivos ni miércoles ni jueves

El dirigente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Alejandro Quinteros, se refirió al paro por 48 horas que llevarán adelante desde las 00 horas de este miércoles en reclamo de una mejora salarial para los choferes. La medida de fuerza afectará a todas las líneas del interior del país.

Con respecto al reclamo que llevan adelante desde el gremio, el sindicalista comentó en LaCienPuntoUno que “lamentablemente, luego de la reunión de este mediodía no se concretó el pedido de la UTA que era la misma paritaria que en el AMBA. No alcanzan los subsidios porque no es lo mismo para el AMBA que en el interior; no son los mismos. Estamos en el medio y los pasajeros también porque no van a tener colectivos por dos días“.

La medida de fuerza comenzará desde las 00 horas de este miércoles 12 de octubre y afectará en esta zona a los colectivos de las empresas de Patagonia Argentina, Expreso Diadema y Expreso Rada Tilly.

Agregó Quinteros que “los trabajadores no van a ir a sus puestos de trabajo y esperamos que la semana que viene continúen las negociaciones para destrabar esto”.

A su criterio, “son problemas del Estado que tiene subsidios y que no son para nosotros. No tenemos de rehenes a nadie; estamos reclamando nuestros derechos que también recaen sobre el pasajero para que el usuario no tenga que pagar tan caro el pasaje. El pasajero se ve perjudicado con esta medida, pero es la única forma que tenemos de llevar adelante este reclamo“.