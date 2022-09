"No estamos acostumbrados a ir corriendo al escribano"

El expresidente de Lotería del Chubut, Carlos Barbato, fue condenado por un incremento patrimonial de 2.500.000 pesos que tuvo sin justificación. Sostuvo que “el origen de la acusación en mi contra fue una cuestión política” y aseveró que “los fiscales cometieron errores, ya que me duplicaron algunos gastos”. Reconoció además que le faltó documentación para probar su inocencia.

Barbato fue declarado culpable por el delito de “enriquecimiento ilícito”, a raíz de un importante incremento patrimonial que registró, los cuales no coincidían con sus ingresos como funcionario público entre 2016 y 2019.

La resolución fue tomada este viernes por el Tribunal, presidido por la jueza Karina Breckle. Allí también se condenó a Érica Perrone, esposa de Barbato, por ser considerada colaboradora de la maniobra. Además, se terminó absolviendo al padre de Barbato y al chofer (Adrián Quinteros), a quienes la Fiscalía había señalado como testaferros del ex funcionario provincial.

Tras la sentencia, Barbato dialogó con los medios de prensa y reconoció que “la decisión del Tribunal la tomé bien. En primer lugar por mi padre, ya que es una persona de 80 años que vivió durante tres años un proceso en el cual se lo acusó de que era un testaferro y se manchó su nombre”.

“Después me parece perfecto lo de Quinteros porque no tenía ningún tipo de asidero. No había ningún motivo para acusarlo”, sostuvo.

“Con respecto a este fallo en el cual me condenan a mí y a mi señora, lo que veo es que he cometido errores con el tema de las declaraciones juradas, pero como se escuchó y como lo dijo la presidenta del Tribunal, estamos hablando de una diferencia de 2 millones y medio de pesos”, aseveró Barbato.

“Yo no quiero decir que esos 2 millones y medio de pesos no sean nada. Pero el error que cometí cuando yo compraba y vendía autos es el no haber hecho los papeles como corresponde”, indicó.

Luego se excusó en que “no estamos acostumbrados a ir corriendo al escribano cuando nos prestan plata”, refiriéndose al dinero que recibió por parte de su padre.

Con respecto al origen de la denuncia, el exfuncionario expresó: “creo que es una cuestión política. Yo no estoy en contra de que se hagan las investigaciones que corresponden. Pero creo que existe una tendencia a seguir a ciertas personas”.

“Yo no voy a decir que no son nada estos 2 millones y medio de pesos. Lo dije en mi declaración, no sé si son realmente dos millones y medio de pesos porque hay que reconstruir 16 años de vida de una persona”, añadió quien fuera funcionario público durante gran parte de la gestión de Mario Das Neves y parte de la de Mariano Arcioni, quien lo terminó echando por otro delito: abuso de género.

“Los mismos fiscales reconocieron que en el informe que realizaron que ellos tuvieron errores, ya que me duplicaron gastos. Los gastos de posnet y de tarjeta fueron duplicados muchas veces. Estos autos de los que se habló fueron pagados por posnet. Entonces, ¿es real ese número? no lo sé”, cuestionó el ex funcionario.

“Acá en la Justicia hay que probar todo esto, y nos faltó documentación para hacerlo. Lo que sí puedo decir es que estamos hablando de un valor que significa la mitad de la construcción del dúplex”, precisó.

Por otro lado, detalló: “me aleje de la política y quiero seguir alejado de esto. Pero más allá de todo, esto me afectó muchísimo en mi vida pública y personal; tuve muchos problemas de salud ocasionados por todo lo ocurrido”.

Para finalizar, Barbato sentenció: “sigo confiando en la Justicia. Ahora vendrá el momento en el que se dirán las penas y seguiremos teniendo las otras instancias que siguen para poder apelar”.