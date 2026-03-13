Las interrupciones del servicio previstas para este viernes en Zona Norte y para el sábado en las zonas Sur y Central fueron canceladas por el nivel adecuado de reservas.

No habrá cortes de agua este fin de semana

Desde el Departamento de Saneamiento de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informaron que quedaron suspendidos los cortes programados de agua que estaban previstos para este viernes 13 de marzo en la Zona Norte de Comodoro Rivadavia y para el sábado 14 en las zonas Sur y Central.

La decisión se tomó debido a que las reservas del sistema en Puesto La Mata se encuentran en condiciones operativas aceptables, lo que permite mantener la normal prestación del servicio en toda la ciudad.

De todos modos, desde el organismo solicitaron a los vecinos realizar un uso racional del agua para preservar los niveles de almacenamiento.