No le gustó el menú y atacó a las empleadas del restaurante

Un violento hecho alteró la jornada laboral de un restaurante cuando una turista uruguaya agredió a las empleadas verbal y físicamente. El hecho ocurrió este fin de semana en Colón, Entre Ríos y fue registrado por clientes del lugar. Tras el ataque la turista quedó detenida.

El enojo de la mujer se produjo porque no quedó conforme con el menú del lugar y reaccionó violentamente contra los empleados. Lanzó unos golpes y antes de irse arrojó un vaso contra un vidrio. Después, también le ocasionó daños al patrullero en el que fue trasladada a una comisaría.

El episodio sucedió la tarde del sábado pasado en el primer piso del paseo comercial América Shopping. Mauro Cabrera, encargado del local gastronómico, contó que la turista, de 32 años, llegó alrededor de las 16. Estaba acompañada de su pareja, un hombre de 43.

Al viralizarse la secuencia, el encargado del local habló con la prensa. “Ella llegó al restaurante a las cuatro de la tarde, y quería almorzar, y nosotros tenemos comida abierta todo el día en el shopping, pero a las cuatro de la tarde cambiamos la carta y pasamos a lo que es más merienda, con tostados, otro tipo de cocina menos elaborado, para prepararnos para lo que se viene a noche, que los fines de semana hay mucha más gente”, explicó.

Cabrera recordó que le ofrecieron distintas opciones disponibles para el momento, como variedad de sándwiches. “Se le explicó que lo que se podía ofrecer era eso, y ella evidentemente no quería, empezó con el ataque de furia, y decía que había estado un rato esperando, que era mentira. En un momento ella increpa a la moza, que también trató de explicarle, le dijo que no le gritara, que ella estaba trabajando, que por favor se tranquilice, y ahí es cuando ella la empuja a la moza, no la dejaba salir del rincón donde estaba; entonces intervino la encargada. Estaba sobrepasada, no la pudo contener su pareja tampoco, y cuando ya se estaba yendo tiró un vaso de vidrio, que por suerte pegó a la vidriera y no a una de las chicas”, expresó.

Una encargada advirtió lo que sucedía e intercedió, pero la turista “también le recriminó a ella y la escupió”. “Ahí se armó lo que se ve en el video”, que fue grabado por otro cliente. “Para vos también hay”, se escucha que le dijo la agresora a la encargada. Tras ello, le arrojó dos patadas y una trompada. “Retirate porque te hago la denuncia, tengo testigos, no podés tratar así a una persona que está trabajando”, le devolvió la empleada.

“Hicimos una denuncia civil, y también actuó la policía para detenerla en la calle; la verdad es que la pasamos mal. Las empleadas, la moza, la encargada no tenían por qué pasar por esto”, se lamentó el encargado del restaurante.

Poco después, la mujer fue detenida. Según medios locales, también provocó daños en una de las ventanillas del patrullero en el que fue trasladada a la Comisaría Primera en calidad de aprehendida. Después de ser notificada de la causa en su contra por el delito de daños, recuperó la libertad.

