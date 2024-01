"No me cargué ninguna familia", dijo "Tini" y reflotó la polémica con Camila Homs

"No me cargué ninguna familia", fue la contundente frase con la que la artista de talla mundial, Martina "Tini" Stoessel, se refirió a la polémica separación de Rodrigo De Paul y Camila Homs, para luego ponerse en pareja con el futbolista en abril del año 2022.

Las declaraciones de la cantante se dieron este miércoles en el contexto de una entrevista en el programa de streaming “Rumis”. Sin embargo, dicha frase enfureció a Liliana Fontán, madre de Homs, quien no le creyó ninguna palabra y estalló: "¡No me hagas calentar!", agregó ante las declaraciones de la artista.

"Si ella dice que no se cargó la familia, que viva tranquila pensando eso, decile", respondió Fontán ante los dichos de "Tini" que fueron reproducidos durante el programa LAM. En principio, la madre de la modelo no reconoció la voz de la cantante: "¿Quién es esa chica?".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/porquetendencia/status/1747707150397218926&partner=&hide_thread=false "Cami Homs":

Por comentarios sobre las declaraciones de Tini Stoessel pic.twitter.com/gMRGQMNayu — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 17, 2024

Para contextualizar, "Tini" Stoessel respondió a la consulta sobre su relación amorosa con el futbolista campeón del mundo con la Selección Argentina, tiempo después de que el mediocampista del Atlético Madrid rompiera el vínculo con la modelo. "Desde que el mundo es mundo pasa que a veces las personas se enamoran estando en pareja. Eso sucede", aclaró.

Tras los trascendidos en el medio sobre una "participación" en la ruptura de la relación entre De Paul y Homs —en enero de 2022— y tres meses después blanquear el noviazgo al público con el futbolista, la artista retrucó: "Yo no me cargué ninguna familia la verdad, tengo pruebas. Estoy harta de que me vengan con el tema, porque no tengo nada que ver". Y agregó: "Yo no puedo opinar tranquila porque me van a tildar de algo que no soy".

Tras los dichos de la cantante, la madre de Camila Homs concluyó su pensamiento con un tono irónico: "Qué linda. Qué bueno que tenga ese pensamiento. Una copada".

La modelo confirmó su separación con De Paul en enero del 2022 por medio de sus redes sociales: "Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto".

Sin embargo, en una entrevista con el programa Desayuno Americano, Homs reveló que le mandó audios a "Tini" insultándola por una cuestión en particular: "Sí, fue por un momento muy puntual. Obviamente, no lo voy a decir, pero me enojé muchísimo".

Vale recordar que Homs fue protagonista de un video viral en el marco de una fiesta en Uruguay. "Ole le le, ola la, Tini se la come y Cami se la da", gritaba el público presente con la arenga de la propia modelo. Sin embargo, se retractó ante el acontecimiento que tomó relevancia y declaró: "Sí, me arrepiento de haber dicho cosas de más, porque fue en un momento de angustia".