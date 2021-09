El dueño de la clínica la escrachó en redes. Exigió que la atiendan gratis y, como no aceptaron, dejó al animal en la vereda. Estaba muy malherido y falleció.

No quiso pagar y abandonó el perro en la veterinaria

Se negaron a atenderla gratis y ella abandonó el perro malherido en la puerta de la veterinaria. El episodio ocurrió en la ciudad de Neuquén el sábado pasado por la noche, pero se viralizó en las últimas horas en redes sociales. La mujer llevó un animal con una fractura de columna a la clínica para mascotas Vet 365 y exigió que lo curen sin pagar. Como no accedieron, lo dejó en la vereda y se marchó. Los profesionales lo encontraron al salir hacia sus casas, alcanzaron a atenderlo, pero horas después falleció.

La historia se conoció porque José Massabo, encargado de Vet 365, decidió escracharla en redes sociales. Su publicación generó polémica, con opiniones divididas entre quienes consideran que hizo lo correcto y quienes defienden a la mujer.

El profesional relató que la joven entró poco antes de cerrar con el perro en brazos y les contó que lo había atropellado una moto. A continuación, les indicó que tenía mil pesos y les pidió que "hagan hasta ahí". Al observar al animal, constataron que tenía una fractura de columna y varias secuelas de gravedad: estaba paralizado, le costaba respirar, tenía mucho dolor y no contenía esfínteres. La mujer aclaró que no tenía intenciones de pagar un tratamiento.

"Como no la atendimos gratis, fue afuera al pasto con el perro y se quedó ahí un rato; para cuando salimos de la veterinaria, vimos que se había ido y lo había dejado abandonado", detalló Massabo. Ellos entraron al animal y le dieron asistencia médica, pero sus heridas eran muy graves y al día siguiente falleció.

El responsable de Vet 365 aclaró que tanto él como muchos veterinarios de la ciudad "trabajamos con las asociaciones proteccionistas y atendemos perros callejeros gratis muchas veces, pero es una decisión nuestra, algo que hacemos a voluntad cuando podemos, no puede ser una exigencia".

"Si siempre recibiéramos gratis a todos los perros, las 14 personas de la clínica nos quedamos sin trabajo porque hay que pagar también las jeringas, los insumos, y hemos tenido perritos meses internados porque el dueño no vuelve a buscarlos y terminamos encontrándole una casa, pero nuestro amor por los animales no significa que nos vengan a imponer algo que no podemos hacer", argumentó.

Contó que incluso la mascota que tienen en la clínica "llegó porque el dueño la había atropellado y no volvió y así tenemos muchos perros que nosotros mismos adoptamos o a veces los atendemos gratis o con un valor más bajo y nos contactamos con proteccionistas que venden canelones, hacen rifa y juntan plata para ayudar".

"No es excusa que no tengas para pagar y vengas así a exigir porque podés publicar en Facebook y mucha gente colabora", enfatizó.