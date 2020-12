"No soy ningún chorro", exclamó Ingram

“Es muy grave lo que dijo la diputada, que no es como nosotros porque es vicepresidente primera de la Legislatura. Yo no soy ningún chorro. Que dé los nombres porque yo fui uno de los que no cobró. Acá hay corruptos y tenemos la obligación de conocerlos. A mí no me dieron 10 millones. Debemos saber quiénes fueron porque a mí nadie me puso un mango”, exclamó en la sesión virtual de este viernes Roddy Ernesto Ingram, diputado que representa a Chubut al Frente.

El exdiputado nacional acotó a los gritos que “yo todo lo que hago es por la meseta, por la gente que necesita trabajar. Han ensuciado mi nombre y el de mi familia. Acá se deberían dar nombres. Es una falta de respeto. Esto es una vergüenza y lo mancha a usted también, señor presidente”, en alusión a Ricardo Sastre.

Ingram recordó que así como hubo un acampe frente a la casa de la diputada Leila Lloy Jones, hubo piquetes frente a su domicilio de Playa Unión, donde “le rayaron la camioneta a mi hijo e insultaron a mi esposa”.

Lloyd Jones respondió que “me hubiera gustado que el diputado me llamara” cuando ella se sintió intimidada por la manifestación en su casa, acotando que “lamento que el diputado se haya ofendido por el audio que ciruculó y no voy a dar más explicaciones que las que di en la Justicia”.