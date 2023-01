"Quería decirle al señor Burlando que yo no soy ninguna puta", declaró una de las familiares, mientras que otra puso de relieve que el letrado "me ha llamado puta al decirle hijo de puta a mi hijo".

"No soy ninguna puta": las mamás de dos rugbiers le contestaron a Burlando

Las mamás de dos de los ocho rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gesell le enviaron un mensaje a Fernando Burlando, representante legal de la familia del joven asesinado, en respuesta a su reciente exabrupto contra los acusados, a quienes había descalificado como unos "reverendos hijos de put..." por su presunta actitud risueña durante una de las audiencias del juicio. “Quería decirle al señor Burlando que yo no soy ninguna puta", remarcó María Alejandra Guillén.

Se trata de las madres de Enzo Comelli y Blas Cinalli, quienes presentaron su declaración en defensa de los acusados y aprovecharon para contestarle al abogado que representa a la familia de Fernando Báez Sosa.

“Quería decirle al señor Burlando que yo no soy ninguna puta. Hace tres años que esperé este momento. Yo necesito decirlo. Quiero aclararle que yo trabajaba, no era ninguna puta”, advirtió María Alejandra Guillén, madre de Enzo Comelli.

En el marco de la audiencia número 12, la mujer respaldó a su hijo, a quien describió de la siguiente manera: "Enzo hacía deportes y trabajaba en un boliche, con eso se pagó sus vacaciones”.

Cuando el letrado Hugo Tomei le consultó cómo impactó el caso Báez Sosa en su familia, la testigo respondió entre lágrimas: “Nos cambió la vida a todos”, además de insistir en las presuntas amenazas y "acosos" recibidos desde entonces.

“Mi vida cambió ese día. No puedo salir a la calle”, declaró la mamá de Comelli.

En la misma dirección se expresó María Paula Cinalli, mamá de Blas Cinalli y tía de Luciano y Ciro Pertossi, quien no se olvidó de Burlando durante su testimonio. “Me ha llamado puta al decirle hijo de puta a mi hijo. Y eso corona una serie de hechos desgraciados que han nacido el 18 de enero de 2020″, enfatizó la mujer en su declaración.

“Yo me pregunto de qué se ríen", había cuestionado Burlando a los rugbiers por su actitud durante la audiencia del miércoles 4 de enero. "Aunque se rían por una cuestión que no tenga nada que ver con el juicio, en esto, que es un templo, que es la sala de audiencia donde están los papás de Fernando, no se pueden reír de nada”, agregó.

Con respecto al crimen y a su hijo, María Paula Cinalli puntualizó: “Estaba terminando quinto año. Estaba atrasado porque había repetido un par de veces. Jugaba al rugby. Estudiante, deportista y amiguero. Me vino con la propuesta de irse a Gesell. Fue la primera vez que no fui con él”.

“Es una desgracia muy grande", continuó la mujer. "No quiero pensar qué han pasado los padres del chico [por Fernando]. Pero nosotros también lo sentimos y los sufrimos”, graficó la mamá de uno de los ocho acusados.